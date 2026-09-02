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MasterChef Slovenija

Ali bo prvi pravi izziv pretrd oreh za tekmovalce?

Velenje, 02. 09. 2026 16.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Osmerica tekmovalcev se bo pomerila na prvem pravem MasterChef izzivu. Prepoznati bodo morali sestavine svetovno znanih klasik in jih nato tudi skuhati. Napeto bo, saj bodo kuhali brez receptov in za eno samo prosto mesto na balkonu.

Miha Blatnik, Tanja Rajar, Klemen Rutar, Gulnaz Ulibaeva, Dominik Gajšek, Tjaša Kušter, Tilen Zonta in Valentina Pukšič so se zelo dobro odrezali na prvem, predstavitvenem kuhanju. A ker so morali priznati premoč svojim nasprotnikom v kuharskih dvobojih, jih pod balkonom tokrat čaka prvi pravi MasterChef izziv.

Osmerica bo morala za začetek prepoznati sestavine svetovno znanih jedi. Ne samo pravilna razporeditev, pomembna bo tudi hitrost. Ta bo določila vrstni red, po katerem bodo taiste jedi izbrali za kuhanje. Tjaša Kušter ob prihodu v kuhinjo: "Kaj za vraga?" Valentina Pukšič: "Zelo me je strah, ampak jaz bom dokazala, da jaz to znam, čeprav nimam pojma, za kaj gre."

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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