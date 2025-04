Ali se obeta popolna kulinarična katastrofa?

Potem ko je MasterChef kuhinjo zapustila nadebudna slaščičarka Erika Črnigoj, se za pokal bori le še 12 odličnih domačih kuharjev. Že dva izmed njih nosita značko imunitete, po Juretu Kirbišu si jo je priborila še Barbara Ribič. Tekmovalce pa čaka nov skupinski izziv in Mojmir Šiftar je prejšnjič namignil: "Zagotovo ste že slišali pregovor, da dober glas seže v deveto vas." Luka Jezeršek: "In zato je zelo pomembno, kaj gre od ust do ust."