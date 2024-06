Ali sladek izločitveni test pomeni konec tekmovanja za Jureta?

Po največjem preobratu v letošnji sezoni MasterChefa Slovenija je tekmovanje zapustila Dana Ilić . Peterica tekmovalcev pa si je morala nadeti črne predpasnike, kar pomeni, da se bo ta teden poslovil še nekdo. Za obstanek se bodo borili Lidija Subašić , Jure Pavlič , Blanka Erniša , Klara Šmigoc in Domen Beribak .

Peterico čaka sladek izločitveni test z grenkim priokusom. Spopadli se bodo s sestavino, ki ji pravimo tudi hrana bogov. Pokazati bodo morali vse slaščičarske spretnosti in osvojene tehnike, od priprave biskvitov, krem, ganašev in polnil vse do najtežje tehnike, temperiranja čokolade.