Aljoša po hudi prometni nesreči: Vse je v volji do življenja

Aljoša Galun je pred leti doživel prometno nesrečo, zaradi katere bi skoraj ostal hrom. Zahvaljujoč gasilcem, svoji vztrajnosti in volji do življenja se je hitro postavil na noge. Letos se bo spoprijel z novim izzivom, kuhal bo v novi sezoni MasterChefa Slovenija.

Kako hitro se ti lahko življenje postavi na glavo, je pred 12 leti spoznal Aljoša Galun, potem ko je zaradi trenutka nepazljivosti doživel hudo prometno nesrečo. Spregledal je avto, ki je pripeljal po prednostni cesti. Aljoša: "V času prometne je bilo temno, ob cesti sta bila zaradi del postavljena bagra, zato sem, ko sem se pripeljal v križišče, imel zastrt pogled in sem spregledal avto." Zdravniki so sprva napovedovali, da bo hrom od vratu navzdol, a ko so ga po 14 dneh zbudili iz umetne kome, se je njegovo zdravstveno stanje tako izboljšalo, da je že čutil vse okončine. Da ni ostal hrom, se lahko zahvali gasilcem, ki so ga takrat previdno vzeli iz povsem uničenega avtomobila.

Kljub temu se je med dvomesečnim okrevanjem po operaciji spraševal o svoji prihodnosti, na koncu pa sprejel odločitev, da ne bo nikomur v breme. Po petih mesecih je bil zahvaljujoč vajam že skoraj takšen kot pred prometno nesrečo. Kasneje se je začel znova ukvarjati s športom in sedel v šolske klopi, da bi dokončal srednjo šolo. Aljoša: "Vse je v volji do življenja in samo tako lahko prebrodiš nastalo situacijo, ki se ti pripeti. Brez volje do življenja si lahko samo rastlina, ki opazuje svet, z voljo pa se lahko pobereš in zmagaš."

Aljoši se je zaradi nesreče spremenil pogled na življenje: "Zaradi teh dogodkov je moje videnje sveta popolnoma drugačno, sicer sem bil že prej v humanitarni organizaciji, ampak od takrat naprej sem še bolj aktiven gasilec, saj vem, kdo so bili moji rešitelji v tistem trenutku. Na ta način želim ljudem sam povrniti nekakšno upanje, da se z dobrimi deli vse obrne v tvojo korist. In od takrat tudi živim življenje in ga uživam."

