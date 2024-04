Amadeja najboljša v izredno težkem izzivu, odslej z imuniteto

Zmagovalci skupinskega izziva, Rok Novak , Martina Pušnik , Amadeja Lube in Matej Muhvič , so se pomerili v boju za že tretjo imuniteto v tekmovanju. Izziv je posebej zanje pripravila Urša Pikec , ki dela kot sous-chefinja v hotelu s petimi zvezdicami v Londonu. Urša je tekmovalcem svetovala: " Vztrajno in potrpežljivo se vedno pride do cilja, ampak če pa tako ne gre, pa včasih kar z glavo skozi zid. "

Poustvariti so morali njeno sladico Rdeči nagelj, ki pa je pred okušanjem sploh niso videli. Poleg tega niso dobili ne recepta zanjo, ne seznama sestavin, pripraviti so jo morali le na osnovi opisa. Urša: "Ta rdeča lepotica stoji na sladkem biskvitu iz nežnih pistacij, umešanem v puhast beljak z dodatkom eliksirja iz vrtnic. Notranjost sladice sestavljata mousse iz bele čokolade in ličija. V sami sladici se skriva ledeno srce, v katerem sta se povezala liči in malina in ustvarila sladko-kislo kombinacijo. Še zamrznjeno lepotico ovijemo v rdeč plašč sijoče glazure, na koncu ji na glavo položimo še rdeč klobuk v obliki nageljna. Klobuček prekrijemo z rdečim žametnim pršilom in dodamo ščep zlatih bleščic."

Tekmovalci so morali opis v 120-ih minutah spremeniti v sladico. Matej, Rok in Martina niso kuhali z veliko izkušnjami, še največ jih je s svojo babico nabrala Amadeja. Mateju so bližje sirove torte in bosanske sladice, Roku pa zavitki in potice.