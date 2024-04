Amadeja ni izkoristila imunitete, napaka jo je stala mesta v tekmovanju

OGLAS

24-urno kuhanje Tokratni izločitveni test je bil najdaljše kuhanje v MasterChef kuhinji. Na njem so se pomerili Luka Pangos, Amadeja Lube, Martina Pušnik, Domen Beribak, Blanka Erniša, Dana Ilić in Julija Bukvič. Sedmerica je lahko v 24 urah skuhala poljubno jed, a tokrat s postopki, ki zahtevajo več časa, kot so mariniranje, konfitiranje, počasna peka ali dušenje. Zato so morali izdelati dober načrt, kaj bodo pripravili na začetku izziva in kako bodo jed dokončali. Za predpripravo so imeli na voljo 60 minut.

Sedmerica pred najdaljšim kuhanjem doslej. FOTO: POP TV icon-expand

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Blanka se je odločila za testenine, polnjene z divjačinskim ragujem, bučnim pirejem in kostanjevo kremo. Luka se je odločil za počasi pečenega jagenjčka z krompirjem dauphinoise, ki prav tako zahteva hlajenje čez noč. Domnova prvotna ideja je bila jed 'surf and turf', a se je bal, da bo znova pretiraval. Martina se je odločila za tehniko sous vide, a je to počela prvič. Julija se je odločila pripraviti fokačo in Mojmir ji je položil na srce, da mora biti res dobra, da bo lahko premagala konkurenco. Dana se je prav tako odločila za tehniko sous vide, pripravljala je osso buco s porom. Amadeja se je odločila za potratno potico, ker pa se ji to ni zdelo dovolj, je poleg pripravljala še dušen jezik. Tik pred iztekom časa pa je ugotovila, da njen biskvit ni pečen. Tudi Martina na koncu ni bila zadovoljna in je upala, da bo lahko naslednji dan popravila napake. 60 minut za dokončanje jedi Amadeja se je naslednji dan odločila, da se bo posvetila samo dušenemu jeziku. Ocenila je, da si je zadala preveč. Luka je bil zadovoljen s svojim jagenjčkom, omaka mu je zelo lepo dišala. Martina je ocenila, da lička niso dovolj mehka, a je imela na voljo še 60 minut, da to popravi. Domen je drugi del kuhanja začel bolj suvereno, imel je dodelan načrt. Dana je bila zadovoljna z mesom in porom, Julija pa s testom za focaccio. Tudi Blanka je ocenila, da je njena misija uspela. Domen je prvotno idejo za eno jed spremenil v predjed in glavno jed. Martina je šla na vse ali nič, želela je ostati v tekmovanju. Sodnika nista bila videti navdušena nad Amadejino idejo o jeziku v solati. Karim je povedal, da pričakuje solato, ki ga bo vrgla na zadnjo plat. Luka je nato ugotovil, da je krompirček preveč moker za cvrtje. Sodnika sta mu položila na srce, naj uporabi drugo tehniko in naj ne zavrže komponente, v katero je vložil toliko časa. Dana je svojo idejo še nadgradila s kremo iz mocarele, z njene kuharske postaje je lepo dišalo. Sodnika sta bila navdušena tudi nad dogajanjem na Blankini postaji. Julija je povečala temperaturo, da bi se njena focaccia dovolj spekla. Amadeja je nekaj minut pred koncem kuhanja pomislila, da bi izkoristila imuniteto, a tega ni storila, ker je bila prepričana v svojo jed. Julija je z vročo focaccio lovila zadnje sekunde.

Najboljšo jed je pripravil Luka Pangos. FOTO: POP TV icon-expand

Pojedina za sodnika Lukov počasi pečen jagenjček s krompirjem dauphinoise, pak čojevim zvitkom in salso verde je navdušil. Jagenjček je bil lepo pripravljen, omaka je bila okusna, zvitek je presenetil s hrustljavim elementom, krompirček je prav tako navdušil. Danin osso buco in por s hrustkom suhih jurčkov, mocarelino kremo s krompirjem, mariniranim rumenjakom in telečjo omako je prav tako navdušil. Mojmir je pohvalil sočno meso, nežen por, kremo in rumenjak. Kombinacijo vseh komponent je opisal kot magično. Julijin sendvič iz fokače z ocvrtim piščancem, pestom iz pistacij in pestom iz suhih paradižnikov ter solato sta si sodnika z užitkom privoščila. Tekmovalka je pripravila odličnega ocvrtega piščanca, vse sestavine je pravilno dozirala. Karima je zmotilo samo to, da fokača ni bila hrustljava tudi na dnu. Blanka je za torteline, polnjene z divjačinskim ragujem, z blanširanim ohrovtom ter kostanjevo omako pričakovala dobre komentarje. A je bil Mojmir zmeden, saj ni čutil ne kostanja ne divjačine. Karimu so bili všeč tortelini, omaka ne. Konfitiran file divjega prašiča je bil za razliko od predjedi zelo okusen, sodnika sta pogrešala omako, a je bil krožnik veliko boljši. Martina je po vseh težavah dostavila svinjska lička s sotiranim krompirčkom, pirejem iz korenja, posušenim pastinakom in omako. Mojmir je pohvalil lička, niso pa ga navdušile priloge. Karim je pohvalil idejo za jed, ki pa ni bila tehnično dovršena. Domen je začel s solato tabule s kuskusom, granatnim jabolkom, paradižnikom, mlado čebulo in lososom. Mojmirju je bila všeč ideja, izvedba malo manj. Surova čebula mu ni bila všeč, losos je bil preslan. Osso buco s sotiranim krompirjem, cvetačnim pirejem in poprovo omako je navdušil. Karim mu je položil na srce, naj ne komplicira in naj si bolj zaupa. Amadejin goveji jezik z okisanim jabolkom in hrenovo espumo na kruhku iz jogurta ni bil dovolj za 24-urno kuhanje. Mojmir je opozoril, da bi lahko jezik skuhala v 45 minutah v ekonom loncu, druge komponente so bile klasične in niso presenetile. Karim je pogrešal sočnost in več karakterja: "Pusti me hladnega." Amadeji je bilo žal, ker ni vztrajala pri potratni potici. Amadejina napaka Karim je po okušanju razglasil: "Dve jedi sta nocoj izstopali. Ena jed je bila tako dobra, da bi jo iskal na meniju vrhunske restavracije." To je bila Lukova jed. Varni sta bil tudi Dana in Julija, ki sta prav tako pripravili zelo okusni jedi. V drugih krožnikih sta sodnika našla nekaj osnovnih napak, Amadeja pa se je izziva lotila povsem napačno. Karim: "V izzivu, kjer si imela največ časa do sedaj, si pripravila jed, ki bi jo lahko naredila v manj kot eni uri. Ta napaka te je nocoj stala mesta v tekmovanju."