Ana po neusmiljenih Žanovih kritikah: Vseeno ga imam rada

Žan Milosavljevič je bil med 12. oddajo MasterChefa Slovenija zelo kritičen do sotekmovalke Ane Potočnik, ki se je na zadnjem izzivu ponovno lotila priprave sladice. Ta odgovarja na kritike in sporoča, da se je pripravljena kadarkoli in kjerkoli spopasti s samozavestnim Ljubljančanom.

Izziv v 12. oddaji MasterChefa Slovenija, ko so tekmovalci kuhali sodnikom ljube jedi iz otroštva, je bil zelo čustven za mlado Ano Potočnik iz Pirana. Ker ji ni uspelo pripraviti dobrih slanih ocvrtih kruhovih rezin, ki jih je njen oče pripravljal njej, je bila razočarana in jezna nase, očitala si je celo, da je neumna. Ana o čustvenih trenutkih med tekmovanjem:"Med šovom so mi tekmovalci vedno govorili: 'Zakaj vedno delaš sladice? Pa pokaži še kaj drugega.' In temu sem podlegla. Pod tistim pritiskom ti možgani delujejo malo čudno, vsaj jaz tako mislim. In takrat sem bila zelo jezna nase, ker nisem šla delat sladice."

icon-expand Ana Potočnik pravi, da zaradi blokad ni mogla pokazati vsega. FOTO: POP TV

Primorka pravi, da njene samokritične izjave niso bile posledica slabe samopodobe. Ana:"To tako rečeš. Sicer imam sebe najrajši na svetu, ampak v MasterChefu sem pokazala 15 nivojev premalo, to vem. In zato sem bila tako samokritična, ker nisem razumela, zakaj ne morem dati vsega od sebe. Zakaj si ne morem privoščiti, da pokažem in zablestim. Nisem mogla. Bila je neke vrste blokada, nenehno. Vse sladice, ki sem jih naredila, so bile super in dobre, ampak znam veliko več od tega."

Ana je bila v tistem času še sveže samska in je v sebi morala predelati dogajanje v zvezi. Ta je bila polna očitkov, da je ničvredna. Ana: "Dogajalo se mi je milijon stvari in sem bila še malo potrta, depresivna." Kar je vplivalo tudi na njeno produktivnost v šovu. Ana je bila zaradi tega večkrat na tapeti, tako je bil Žan Milosavljevič med izločitvenim testom, ki to v resnici ni bil, zelo kritičen do tega, da je ponovno pripravljala sladico. Žan: "Pred tem naredi ocvrte kruhove cmoke, ker ne zna drugega za slano jed narediti, potem pa naredi sladico, ki jo jemo že tri tedne." Ana odgovarja: "Če se mora nekdo toliko ukvarjati z menoj, to že nekaj pomeni." Zaupala nam je še, da je vedela, kakšno mnenje si je o njej ustvaril sotekmovalec. Ana: "Seveda, saj sem ves čas čutila, da me ne mara. Ampak ni problema, jaz imam njega vseeno rada. Karkoli reče, mene to ne moti. Z njim se ne ukvarjam, sem pa v šovu tudi sama povedala kakšno kritiko na njegov račun. Najprej naj se nauči sam narediti kakšno sladico, potem pa lahko komentira moje. Pa če želi, če se že toliko ukvarja z mano, jaz sem pripravljena, kadarkoli hoče, kjerkoli hoče, s čimerkoli ali brez česarkoli hoče, kuhati ena na ena proti njemu."

icon-expand Žan Milosavljevič na balkonu ob Kaji Balentič FOTO: POP TV