Ana Potočnik: V svojem 'mini šovu' kuham z nekdanjimi tekmovalci

22-letnica, katere moto je: ''Sledi svojim sanjam in uspelo ti bo'', uspešno živi tako, kot narekuje njeno najljubše življenjsko vodilo. Ana se na televizijske zaslone znova vrača že danes, ko bomo lahko podoživeli nekaj trenutkov iz MasterChef kuhinje. Jesen pa prinaša napet boj v najbolj vroči kuharski tekmi leta.

Ana Potočnik zaseda mesto med najboljšo deseterico amaterskih kuharjev, ki se bodo to jesen potegovali za glavno nagrado 50.000 evrov. Že od nekdaj je zaljubljena v pripravo sladic. "Želela sem si biti umetnica, a nisem vedela, kakšne vrste. Zdaj sem se našla v ustvarjanju slaščic"je povedala ob vstopu v šov MasterChef. V oddaji je v spomladanskem delu prejela že nekaj pohval sodnikov za svoje kulinarično ustvarjanje. Ob številnih lepih besedah sodnikov je bila večkrat zelo čustvena ter ganjena. Ana pravi, da ji takšna dejanja dajejo potrditev, da je na pravi poti: ''To se me res dotakne in mi vrača samozavest."

icon-expand Ana je s svojo iskrenostjo in čustvenostjo v spomladanskem delu tekmovanja MasterChef Slovenija prepričala številne gledalce. FOTO: POP TV

Poletje je Ana izkoristila za intenzivno delo v novi piranski restavraciji, kjer vodi kuhinjo: ''Z lastnikovim sinom, vodjem strežbe, sva postala zelo dobra prijatelja. Skupaj se trudiva, da bi restavracija postala čim boljša. On s postrežbo in jaz s hrano.''Simpatična Primorka pravi, da je svoje delovno mesto in restavracijo takoj vzljubila, saj ima stari piranski pridih, ker se nahaja pod zgodovinskimi mestnimi vrati. Pravi, da so ta vrata ena od sedmih, ki so še ostala in je po njih restavracija tudi dobila ime.

icon-expand Z Izo in Žanom se je lotila priprave jedi in vse to objavila na svojem Instagram profilu. FOTO: osebni arhiv

Od moških solz do ženskega navdušenja ob osvojitvi balkona. Od prvega odhoda domov, zaradi nepopolnih palačink, do popolno pečenega zajčka, ki je navdušil Karima. Od prvih taktik, ko posipaš svojo kuhinjo z moko, da ti je ne prevzamejo, do prvih zavezništev. V četrtek ob 20. uri se bomo v oddaji spomnili dogajanja iz preteklih epizod, v petek pa sledi nova epizoda, v kateri bo eden od tekmovalcev zapustil tekmovanje.

Prostega časa ji tako ostaja zelo malo, ko pa ni v službi, se z veseljem loti novih podvigov:''Med poletjem sem organizirala tudi svoj 'mini šov' v katerem na svojem profilu Instagram v živo kuham z aktualnimi in bivšimi tekmovalci šova MasterfChef Slovenija.'' Do sedaj so z njo kuhali že Anže Kuplenik, Sara Rutar, Eva Kastelic, Iza Logar in Žan Milosavljević. Ana nove epizode napoveduje že zelo kmalu.

icon-expand Ana Potočnik je na svoje kulinarične stvaritve zelo ponosna. FOTO: osebni arhiv