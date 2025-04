Anamarija in Dan z znanjem in neustrašnostjo do uspeha

OGLAS

Test slaščičarskih osnov

Dvanajsterica tekmovalcev se je pomerila na sladkem individualnem testu. Karim Merdjadi: "Prva sladica enajste sezone bo med vami razkrila, kdo resnično obvlada slaščičarske osnove." To je bila rolada, česar se je najbolj razveselil Matic Maček, ki rolade pripravlja v svoji kavarni. Dan Prohart je povedal, da jih je nekaj že pripravil, a so bile mesne. Naloga tekmovalcev je bila v 100 minutah poustvariti rolado, za katero so dobili recept, a je bilo v njem skritih več napak. Kot je pojasnil Karim, je bila vsaka napaka ključnega pomena.

Rolada, ki so jo morali poustvariti tekmovalci. FOTO: POP TV icon-expand

Rolada je bila sestavljena iz biskvita, vanilijeve kreme, jagodnega džema in čokoladnega ganaša. Prve napake so se skrivale v biskvitu in že pri tem koraku je Matic ubral svojo pot. Slaščičarka Barbara Poljanec je skromno povedala, da nekaj znanja že ima. Barbara: "Nočem biti preveč samozavestna, ker te to hitro potolče." Dan se je izziva lotil sproščeno, pa čeprav sladice niso njegovo področje. Povedal je, da jih v njegovi družini več pripravijo njegovi otroci.

Napake v receptu

Karim je razkril, da je čas peke za biskvit 10 minut manj, kot je bilo navedeno v receptu. Poleg tega bi morali tekmovalci biskvit po peki zaviti, medtem ko je bil v receptu napačen podatek, da ga morajo popolnoma ohladiti. Tudi podatka o količini škroba za vanilijevo kremo in pektina za jagodni džem sta bila napačna, in sicer je bilo prvega navedenega kar 100 gramov preveč, drugega pa 72 gramov. Zadnja napaka je bila v razmerju sestavin za čokoladni ganaš, za katerega bi morali uporabiti enako količino smetane in čokolade. Slednje je zmedlo Matica, a tudi ostalim tekmovalcem je zadnja komponenta povzročala težave. Zadnja napaka se je skrivala v zvijanju rolade, pri čemer bi morali tekmovalci biskvit najprej premazati z jagodnim džemom, šele nato z vanilijevo kremo. Kaja je imela težave s pretekočo vanilijevo omako, Erika pa biskvita po peki ni zvila, zato ji je med končnim zvijanjem pokal. Matic pa čokoladnega ganaša ni stepel, zato je bil preveč tekoč.

Samo štiri rolade na okušanju

Karim je po izteku časa razkril vse napake, nato pa na okušanje povabil Natalijo Sebanc, Barbaro Poljanec, Anamarijo Truden in Dana. Dan je bil zadovoljen: "Verjeti je treba vase, tudi če ne znaš. Do konca pojdi, pa naredi izdelek, kakor se da." Kaja Naveršnik, Erika Črnigoj, Davida Pogorevc Hafner, Matic, Barbara Ribič in Jure Kirbiš so še pred okušanjem izvedeli, da jih čaka izločitveni test.

Natalijin ganaš je bil lep, napaka je bila, v tem, da biskvit ni bil v celoti premazan. Tekmovalka je uporabila premalo jagodnega džema, ki je bil obenem pretekoč. Rolada je bila okusna, toda biskvit je bil, kot je povedal Karim, žilav. Anamarija je povedala, da je preizkusila veliko receptov za sladke jedi, kar ji je v užitek, saj rada nabira nova znanja. Slednje je še posebej pomembno pri slaščičarstvu, ki je zelo natančna veda. Karim je komentiral, da njena rolada veliko obeta, kar se je po okušanju tudi potrdilo. Biskvit je bil precej debel in kompakten, a sočen. Džem je bil rahlo tekoč, v vanilijevi kremi bi lahko bilo malce več sladkorja. Ganaš je bil lepo obmazan in okusen. Luka Jezeršek je dodal, da ga rolada navdušuje. Barbara je pred okušanjem imela tremo. Karim je pohvalil bogato, okusno vanilijevo kremo. Biskvit je bil nežen, mehek in sočen. Žal preveč stepla ganaš in tudi jagodni džem ji ni povsem uspel. Mojmir Šiftar je pohvalil tehnike, ki jih je uporabila pri pripravi, in ji svetoval, naj se pri delu sprosti. Dan je rolado ponosno prinesel pred sodnike. Karim je ob prerezu povedal, da rolada veliko obljublja. Sodniki so pohvalili biskvit, ki je bil po Lukovem mnenju najboljši od vseh. Jagodni džem je bil okusen, prav tako vanilijeva krema, ki je bila ravno prav sladka. Uspel mu je tudi čokoladni ganaš. Mojmir je povedal, da je tekmovalec tipičen primer človeka, ki je postavljen pred težek izziv, a se ga ne ustraši, dvigne glavo in ga premaga.

Balkon za Anamarijo in Dana