Anamarija je doktorirala iz medicine, težke življenjske preizkušnje so v njej prebudile druge strasti

Med tekmovalci nove sezone MasterChefa Slovenija bo tudi doktor medicine. To je 27-letna Anamarija Truden iz Ljubljane. Na vprašanje, zakaj se je odločila za ta poklic, odgovori: "Od nekdaj sem bila zelo pridna učenka in sem se rada učila. Čeprav sem se navduševala nad številnimi aktivnostmi, me je v gimnaziji najbolj prepričala biologija ter zanimanje za človeško telo. Tako sem se vpisala na medicino, ki mi je bila vedno zelo zanimiva, ampak sem imela ves čas občutek, da nekaj manjka. Na začetku šestega letnika sem utrpela poškodbo pri teku in takrat sem se prvič malo ustavila, dobila sem svoj prvi fotoaparat in se začela ukvarjati s fotografijo, vpisala sem se na tečaj plezanja, redno zahajala v hribe ... in ugotovila, koliko lepega sem tekom študija zamujala. Začela sem se tudi spraševati, ali je medicina resnično to, kar si želim, saj sem imela še toliko ostalih zanimanj, v katerih sem uživala, med njimi je bilo tudi kuhanje."

Kljub temu je študij dokončala: "Po študiju sem si vzela absolventsko leto in sem delala v ambulanti družinske medicine, ker sem razmišljala, da bi postala družinska zdravnica. Čeprav sem zelo uživala v tem delu in spoznala čudovite ljudi, sem videla tudi nekatere slabosti, ki so me od te želje oddaljile. Sem pa v tem letu tudi potovala in uživala v ustvarjanju vsebin, fotografiranju in kuhanju, zato je bil povratek v kliniko zame še težji." Takrat ni vedela, da jo najtežje preizkušnje šele čakajo. Med pripravništvom v bolnišnici je namreč izgubila najdražjo osebo in si poškodovala hrbet v nesreči z avtomobilom. Pravi, da se je njeno življenje postavilo na glavo. Anamarija: "Tisti čas je bil zagotovo najtežji in najhujši v mojem življenju in bi ga brez podpore bližnjih težko prebrodila sama, ker sem imela poleg zahtevnega dela in učenja za izpit tudi težke osebne stiske. Sem pa takrat hkrati spoznala, kaj je zares pomembno v življenju, ter da se ne oziram toliko na mnenja drugih in izkoristim vsako priložnost, saj je čas, ki ga imamo na voljo, omejen. In tako sem stopila iz cone udobja in se na prigovarjanja bližnjih udeležila tekmovanja. Trenutno ne vem, kam me bo ta pot vodila, lahko pa rečem, da ob kuhanju ter ustvarjanju receptov čutim veliko strast in veselje."