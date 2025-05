Anamarija je pokazala svoj talent, Dan se je poslovil s težkim srcem

Anamarija Truden je na zahtevnem izločitvenem testu pokazala drznost, kreativnost in poznavanje okusov. Presenetila je tudi Natalija Sebanc, medtem ko Danu Prohartu tokrat ni uspelo in se je moral posloviti.

Zahteven izziv

Na izločitvenem testu so se pomerili samo trije tekmovalci, Natalija Sebanc, Anamarija Truden in Dan Prohart. Mojmir Šiftar: "Ta 'mystery box' bo zahteval, da razmišljate drugače." Karim Merdjadi: "Videli bomo, ali pri kreiranju jedi razmišljate o vseh elementih, okusih, teksturah in izgledu. To je test vaše ustvarjalnosti, natančnosti in drznosti." Pod škatlami se je skrival pester nabor sestavin, med drugim so imeli na voljo ananas, škampe, slanino, črni čaj, vijolični koren, srnino kračo, temno čokolado, kus kus in pomarančo. Mojmir: "Pred vami so sestavine, ki jih je izjemno težko uravnotežiti. Te kombinacije so izziv za vsakogar." V mislih je imel tudi profesionalne kuharje.

Luka Jezeršek: "Da se nocoj rešite pred odhodom domov, morate pokazati, da znate ustvariti harmonično jed." Ta je lahko bila sladka ali slana, na voljo so imeli sestavine iz škatle in razširjen osnovni asortiman. Trgovina je bila zaprta, sodniki so za kuhanje odmerili 90 minut. Luka: "Dokažite, da spadate med najboljše."

Slab začetek, dober konec za Anamarijo

Dan se je kuhanja lotil z okušanjem sestavin, Natalija z zapisovanjem načrta. Ocenila je, da je izziv zahteven, saj je morala biti kreativna in drzna. Mojmir ji je položil na srce, naj komponente ves čas okuša. Anamarija sprva ni imela prave energije za kuhanje, saj je bilo tekmovanje vedno bolj naporno, pritiski večji, s tem pa napetost. A ko je dobila pravo idejo za sladico, je znova postala suverena in energična. Momirju je bila ideja tako všeč, da je k njeni postaji povabil Karima. Tudi mojster slaščic je bil navdušen nad drzno idejo, a je ocenil, da bo morala tekmovalka veliko okušati. Luka je ob obisku Danove postaje podvomil v izbrane sestavine, tekmovalec se mu je zdel morda celo predrzen in je veliko tvegal. Mojmir je ocenil, da bo moral sestavine filigransko dozirati. Karim se je strinjal z Luko: "Ali bo šel na balkon ali pa domov." Ko je Dan odprl svoj lonec, je iz njega lepo zadišalo. Luka je ocenil, da ima jed potencial, da pa mora idejo pametno pripeljati do konca. A je v nadaljevanju srno zmešal s svežim ananasom, kar sodnikom ni bilo všeč. Dan je pred sodnike prinesel tortiljo z natrgano srno in ananasom, flambiranimi škampi, ocvrtim korenčkom in čokoladno škampovo omako. Tortilja se mu je odprla in izgled Luke ni prepričal. Prevelika količina ananasa je povsem zasenčila srno. Mojmirja je zmotilo vijolično korenje, so ga pa sodniki pohvalili, da je mojster omak.

Anamarija je pripravila cremeux temne čokolade z drobljencem slanine, sladoled črnega čaja, popečen ananas in granadillo. Karimu je bila sladica všeč, bila je izredno okusna. Pohvalil je vse komponente in Anamariji čestital za njeno super drugo sladico v tekmovanju. Luka se je strinjal, da je sladica zelo dobra. Mojmirja je zmotilo samo razmerje sladoleda in čokolade, a je dodal: "Nocoj smo iskali drznost, kreativnost in pa predvsem poznavanje okusov. Tebi je uspelo. Bravo." Natalija je pripravila srnino kračo v škampovi omaki s pečenim kuskusom in ananasom ter korenčkov pire. Karim je ocenil, da bi si morala vzeti več časa za postavitev. Pograjal jo je tudi, ker ni poskusila kombinacije vseh komponent, saj je bila naloga pripraviti harmonično jed. A je po okušanju povedal: "Najraje bi te za ušesa, resno. Ne izgleda lepo, če sem iskren, izgleda kar malo grdo, ampak okusi, Natalija, neverjetno! Nikoli ne bi rekel, nikoli ne bi rekel, da ti bo uspelo ustvariti take okuse." Luka je prav tako pohvalil krožnik, Mojmir se je obregnil le ob korenje. Karim je tekmovalki položil na srce, da mora delati na postavitvah. Mojmir: "Nocoj je vsak od vas pokazal del sebe, svojo strast in svojo ustvarjalnost. Z današnjim testom smo preverili, kdo si zasluži biti med najboljšimi." S sladico si je mesto na balkonu prislužila Anamarija, z okusi je sodnike prepričala tudi Natalija.

Dan ne skriva razočaranja

Dan je pokazal premalo za najboljšo osmerico, zato se je moral posloviti. Bil je razočaran, saj si je želel še kuhati. Izkušnje so bile zanj izredno dragocene. Dan: "Tega se z denarjem ne da kupiti." V spominu mu bo ostalo prav vse. Mojmir mu je položil na srce, naj še naprej eksperimentira. Luka je začutil njegovo strast do kuhanja, pa tudi srčnost: "Jaz mislim, da si te bodo gledalci zapomnili po tem. In nosi to naprej." Karim pa je pohvalil njegovo vztrajnost, kar zelo ceni pri ljudeh.