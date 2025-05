Anamarija se ne izpostavlja pretirano, bolj so zgovorni njeni uspehi

" Majhen, skrit dragulj, ki ga bo težko premagati. " S temi besedami je izpadli tekmovalec Matic Maček opisal Barbaro Poljanec , ki jo vidi kot favoritko za zmago v MasterChefu Slovenija . A njegove besede bi lahko mirno pripisali tudi Anamariji Truden , ki se v tekmovanju ne izpostavlja pretirano, so pa toliko bolj zgovorni njeni uspehi. Nenazadnje si je že MasterChef predpasnik priborila kot druga tekmovalka v prvem krogu preverjanja znanja kuharskih osnov. Sledil je prvi skupinski uspeh, ki ni bil edini, enkrat je svojo skupino pripeljala do zmage kot vodja. Spomnimo se tudi najboljše rolade in zmagovalne bučne rižote, z vsemi uspehi pa si je počasi tlakovala pot med najboljših deset kuharjev sezone.

Anamarijo, ki več kot očitno velja za veliko konkurentko, pa so gledalci v tem tednu tekmovanja spoznali tudi bolj osebno. Povedala je, da če ne bi izgubila svoje mame in potem imela še nesreče z avtom, da se verjetno ne bi prijavila v MasterChef Slovenija. Ob veliki podpori najdražjih je v sebi našla moč in se prepustila toku življenja. "Moraš se prepustiti in zaupati življenju, kamor te bo vodilo, in iz vsake stvari poskusiti vzeti najboljše, kar lahko, in obrniti na neko pozitivno noto," je povedala v oddaji. Anamarija: "Če bi mi kdo pred tem rekel, da se mi bo to zgodilo in da bom danes tukaj s takšnim mišljenjem, mu ne bi verjela. A ko se znajdeš v takšni situaciji, nekje najdeš moč – zase in za svoje bližnje. Pri tem sem imela ogromno podporo in iskreno se zahvaljujem vsem, ki so mi stali ob strani ter mi namenili spodbudne besede – prijateljem, zdravnikom, sošolcem, družini, partnerju ..."

Zaradi tekmovanja se je tudi odjavila od strokovnega izpita. Gre za zadnji izpit, preden bo postala zdravnica z licenco. Prestavila ga je na kasnejši čas, saj se ji je MasterChef zdel enkratna priložnost, ki je ni smela zamuditi. Anamarija: "Ta izpit je eden težjih, zato je potrebna temeljita priprava. Moj fokus je bil stoodstotno na tekmovanju, vso svojo energijo sem usmerila v učenje novih tehnik in receptov. Hitro ugotoviš, da kot nekdo brez kuharskega ozadja potrebuješ veliko vaje in učenja, da lahko napreduješ. Zdaj sem se na izpit prijavila in se nanj tudi aktivno pripravljam."

Mnenja je bila, da se je odločila prav. Na vprašanje, kaj ji MasterChef daje in kako vpliva nanjo osebno in v kulinaričnem smislu, odgovori: "Verjamem, da so unikatne izkušnje med najdragocenejšimi stvarmi v življenju – in od vsake se lahko naučimo toliko, kolikor si sami prizadevamo. Sama sem se skozi tekmovanje naučila ogromno – o kuhanju, o sebi, pa tudi o nastopanju in ozadju produkcije takšne oddaje."