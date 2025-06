Anamarija si je prikuhala drugo polfinalno vstopnico

OGLAS

Miša razdeli zaboje

Za drugo mesto v polfinalu so se pomerili Anamarija Truden, Barbara Poljanec, Barbara Ribič in Jure Kirbiš. Karim Merdjadi: "Vsak od teh zabojev skriva izziv, ki vas bo postavil pred težko preizkušnjo." Miša Koplova si je na prejšnjem izzivu priborila prvo vstopnico in posebno pozornost. Med tekmovalce je razdelila zaboje in želela je igrati pošteno igro, brez metanja polen pod noge. Zaboj Drznost se obrestuje je namenila Anamariji in kot je povedal Mojmir Šiftar, je bila to največja priložnost in hkrati največje tveganje. Za pripravo jedi je imela na voljo 110 minut. Miša: "Je izjemno kreativna in vem, da bo iz tega potegnila največ." Tekmovalka se je odločila za sladico, kar je bilo še bolj drzno, kot so sodniki pričakovali. Dodeljene sestavine so namreč videli v slani jedi.

Zaboj Sladko lahko zagreni je namenila Barbari Poljanec. Tekmovalka je imela na voljo 90 minut, izziv pa je od nje zahteval preciznost in ni dopuščal napak. Miša je izpolnila svojo obljubo: "Tudi na zadnjem izzivu je imela drugi najboljši krožnik in mislim, da lahko njej res olajšam na ta način, da ji dam take sestavine za sladico." Barbara se je zavedala, da bo morala pohiteti in Mojmir ji je ob zaključku kuhanja položil na srce, naj se tokrat bolj posveti postavitvi. Zaboj Osnovno zahteva izvirno je Miša namenila Barbari Ribič, ki je na tem področju pokazala veliko kreativnosti. Tekmovalka je morala pokazati domiselnost in tehnično dovršenost. Na voljo je imela 70 minut. Luka ji je povedal, da od nje pričakuje restavracijski krožnik, s katerim mora zablesteti. Toda njena ideja se mu je zdela preveč enostavna za zaključno fazo tekmovanja. Ko jo je izzval, naj jed nadgradi, je priznala, da ne vidi rešitve. Pomislila je tudi na belo zastavico, a pred sodnike ni želela stopiti praznih rok. Zaboj Luksuz stane je dobil Jure. Z vrhunskimi sestavinami je moral ustvariti nekaj izjemnega v samo 50-ih minutah, a je priznal, da nima prave ideje. Jure: "In zdaj še chef Karim tu pri meni, ampak jaz si moram zdaj nekaj izmisliti. Jaz mu moram dati občutek, da je meni jasno, kaj bom delal." Takoj na začetku je naredil napako, ko je šampanjec zlil v vodo, v kateri je kuhal raroga. Tudi v nadaljevanju ni prepričal Karima, sodnik je od njega pričakoval veliko več.

Anamarija s sladico do polfinala

Jure je pripravil poširanega raroga z vanilijevo beurre blanc omako, pehtranovo olje, popečene beluše, ter solatko iz okisanih belušev, raroga in zelišč. Sodniki so bili razočarani nad postavitvijo, krožnik ni bil restavracijski. Karim: "Jaz ne morem verjeti, kaj je tebi uspelo. S tako luksuznimi sestavinami si me pustil ravnodušnega. Nič ne funkcionira." Mojmir je dodal, da ga je luksuz stal mesta v polfinalu: "Brcnil si v temo." Barbara Ribič je pripravila krokete s piščancem, jabolčni čatni, hrustljavo piščančjo kožico in piščančjo omako. Karim je po okušanju naštel več napak, denimo premastno omako in presuhega piščanca, pohvalil je puhasto ocvrto testo. Luka ji je povedal, da mesta na balkonu zagotovo ne bo. Dodal je še, da bo s takšnim razmišljanjem na naslednjem izločitvenem testu ogrožena prav ona. Barbara Poljanec je pripravila čokoladno kremo s kuhanimi rumenjaki, drobljenec s kakavovimi zrni, sponge iz črnih oliv in sorbet iz pasijonke. Sorbet je bil lep, kremast in ni bil prekisel, krema je bila fantastična, dodatek sečuanskega popra je Mojmirja sezul, tudi biskvit je bil vrhunski. Težava je bila v dodatku sveže pasijonke ter nepravilnih razmerjih. Karim: "Tebi so okusi popolnoma jasni, ker jed je okusna, tebi so tehnike dela jasne, imaš pa veliko težavo s postavitvijo." Če bo želela napredovati, bo morala osvojiti znanja restavracijskih slaščičarjev. Anamarija je pripravila rabarbarino pito s frangipanom iz ješprenja in sladoled iz kislega mleka s popečenim ješprenjem in timijanom. Mojmirju je bila všeč postavitev: "Razmišljala si o vsem." Tudi po okušanju ni mogel skriti navdušenja, pohvalil je kremoznost frangipana, hrustljavo testo, sladkobo in svežino rabarbare ter vrhunski ješprenjev sladoled s popečenim ješprenjem. Karim je povedal, da takšne pite v MasterChef kuhinji še ni poskusil in da z njo prehiteva po desni. Že sama pita se mu je zdela izredno uravnotežena, sladoled pa je bil presežek, za kar ji je čestital. Sodniki so ji kar takoj povedali, da je zadela bistvo izziva in si je zaslužila drugo vstopnico za polfinale. Anamarija je povedala, da je v kuhanju uživala, na rezultat pa je bila zelo ponosna.