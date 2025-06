Anamariji Truden se po MasterChefu odpirajo nove poti in priložnosti

Anamarija Truden je v MasterChefu Slovenija dosegla več, kot je pričakovala. Po izjemnem uspehu v tekmovanju se ji odpirajo nove poti, njena želja pa je združiti ljubezen do kulinarike in gibanja ter ljudem približati skrb za zdravje in dobro počutje.

Nov teden tekmovanja si pričela zelo dobro. Sodnike si presenetila z odlično sladico iz sestavin, ki so bile mišljene za slano jed, in si priborila drugo polfinalno vstopnico. Kakšno veselje je vladalo po koncu snemanja in kakšno motivacijo ti je uspeh vlil za naslednje kuhanje?

Že takoj, ko sem si zastavila načrt, sem bila odlične volje in sem pri kuhanju res uživala – kar mi je tudi najpomembnejše. Komentarji sodnikov in uvrstitev v polfinale pa so bili le še češnja na torti. Ta uspeh mi je definitivno vlil dodatne moči, samozavesti in motivacije za naslednja kuhanja.

Za mesta v finalu si se borila z odličnimi kuharji, Barbaro Poljanec, Juretom Kirbišem in Mišo Koplovo. Umetniški izziv ti je bil zelo všeč, dostavila si zelo okusno in tehnično dovršeno sladico, a bi si Luka Jezeršek na krožniku želel videti še kakšno komponento. To je na koncu tudi odločalo o tvoji usodi v tekmovanju. Kaj bi spremenila oziroma dodala, če bi lahko?

Nerada razmišljam o tem, da bi spreminjala preteklost ali svoje odločitve. Takrat sem se odločila tako, kot sem se – in verjamem, da je tako moralo biti. Ničesar ne bi spreminjala.

Tvoji sotekmovalci in finalisti letošnje sezone so tokrat pokazali več in vedno odloča zadnji krožnik. Kako sama ocenjuješ jedi, s katerimi so si priborili mesta v finalu?

Že sam izziv je bil zame eden najboljših v vseh sezonah MasterChefa. Tudi sestavine in dodatni elementi, ki smo jih imeli na voljo, so bili vrhunski. Vsi tekmovalci so pokazali izjemno kreativnost, nad krožniki sem bila navdušena in vsem iskreno čestitam.

Ob slovesu smo prvič videli tvoje solze, težko ti je bilo, ker se zate končuje tako lepa izkušnja. Kako je bilo, ko so se za teboj zaprla MasterChef vrata?

Seveda je bilo prisotnih veliko čustev – konec koncev smo le ljudje, zaključilo pa se je eno veliko poglavje, v katerega sem vložila ogromno truda in energije. Kljub temu se ne počutim kot poraženka – dosegla sem več, kot sem pričakovala, in odnesla veliko dobrega.

Imela si veliko podpore, največji navijač pa je bil tvoj partner Žiga. Kako je komentiral konec tvoje poti tik pred finalom?

Seveda je bil na začetku žalosten in bile so prisotne solze sreče - ob izjemnem uspehu, ter tudi žalosti, zaradi prezgodnjega odhoda in ker nisem imela priložnosti pokazati vsega, kar znam. Ampak vsak konec je nov začetek – skupaj sva to potem tudi proslavila.

Veselila si se, da boš svojim trem fantom, partnerju, očetu in psu Linu, doma ponovno skuhala kaj dobrega. Ali so opazili kakšen napredek?

Čeprav sem se v MasterChefu naučila veliko novih tehnik, doma še vedno najraje pripravljam jedi, ki so mi bile všeč že prej – bolj enostavne, zdrave, sveže in barvite. Se pa zdaj pogosteje lotim preizkušanja novih receptov, okusov in sestavin. Ob posebnih priložnostih pa z veseljem pripravim tudi kakšen 'masterchefovski' krožnik.

Povedala si, da si o sebi spoznala ogromno. Kaj si imela v mislih in kako je celotna izkušnja vplivala nate?

Vsaka takšna izkušnja te nauči toliko, kolikor si sam dovoliš. Pred vstopom v oddajo sem imela veliko strahov in vprašanj – vase in v svoje znanje nisem najbolj verjela. A tekom oddaje sem rastla, se pobrala po porazih, se učila iz napak in napredovala. To so izzivi, ki te oblikujejo in ti dajo veliko tudi za življenje.

Tekmovanje je tvojo ljubezen do kulinarike samo še okrepilo, odprlo ti je veliko neznanih obzorij. Karim Merdjadi je povedal, da se lahko obrneš nanj, če boš potrebovala kakšen nasvet. Kakšne načrte pa imaš za prihodnost?

Trenutno še naprej kuham, pišem recepte in jih objavljam na svojih družbenih omrežjih. Moja želja je združiti ljubezen do kulinarike in gibanja ter ljudem približati skrb za zdravje in dobro počutje. Odprlo se mi je že kar nekaj novih poti in priložnosti za sodelovanje ter že komaj čakam, da začnem ustvarjati.

Ob slovesu si povedala: "Kar sem se naučila iz te izkušnje, je, da so strahovi v naših glavah, in da se večino časa ne uresničijo in da je svet izven teh strahov lahko zelo lep in lahko v njem zelo uživaš." To bi lahko bilo hkrati tudi lepo vabilo vsem, ki razmišljajo o prijavi v novo sezono MasterChefa Slovenija. Bi lahko še kaj dodala?

Mislim, da sem s tem stavkom lepo povzela svoje misli. Spodbujam ljudi, da ne razmišljajo preveč ozkogledo in večkrat stopijo iz svojih okvirjev ter sledijo svojim željam. Morda se ne uresničijo vedno – ampak kaj pa, če se?

Anamarija Truden FOTO: Domen Jugovar icon-expand

Za konec, v finalu se bodo pomerili Barbara, Jure in Miša. Na koga bi stavila?