Andreja navdušila in razorožila s srčno perfekcijo

Cmočki, cmočki, cmočki Sodniki so tekmovalcem pokazali, kako se lotiti kulinaričnega trenda, ki je preprost kot 'pašta'. Luka Jezeršek: "Če z veseljem delate testenine, boste verjetno vzljubili tudi to." Karim Merdjadi je napovedal, da se bodo pomerili v eni jedi, a vsak na drugačen način. Pod 'mystery boxi' so se skrivali valjarji, s katerimi so demonstrirali vsak svojo najljubšo različico priprave cmočkov. Mojmir Šiftar obožuje vsestranske wonton cmočke, ki jih sam najraje da v juho. Lukovi najljubši so gyoza cmočki, Karimovi pa sladki tangyuan cmočki. Tekmovalci so si lahko ogledali celoten postopek vseh treh priprav, od testa do termične obdelave in serviranja.

Trojna sodniška prezentacija

Vsak tekmovalec si je izbral eno izmed treh tehnik, toda pri vsaki različici sta bili na voljo samo dve mesti. Amadeja se je odločila za wonton, Barbara za tangyuan cmočke. Klara se je odločila za gyoza cmočke, Domen prav tako. Jure je kot izhod v sili izbral wonton cmočke, zato so Luku ostali Karimovi cmočki. Andreja je kot zadnja lahko izbirala med vsemi tremi cmočki, odločila se je za Lukove gyoze. Sodniki so pričakovali, da bodo tekmovalci jedem dali svoj pečat. Karim: "Skreirajte lastne nadeve, dodatke in okuse, da bodo cmočki v vaših jedeh res, res zablesteli." Trgovina je bila odprta ves čas izziva, za katerega so sodniki odmerili 60 minut. Prosto mesto na balkonu je bilo samo eno. Domen je imel odlično idejo za gyoza cmočke, navdih je črpal iz domačih okusov, s kmetije svojega dekleta. Toda Luka ni bil navdušen nad idejo o sojini omaki. Klara se je odločila za prekmursko gibanico v gyoza cmočku. Andreja je dobila idejo za nadev iz kaure, ki je tradicionalna jed iz njene Loške doline. Jure se je odločil za mesni nadev iz piščančjih jeter, idejo pa je Mojmir opisal kot vrhunsko. Amadeja se je odločila za ribji nadev z rikoto, Barbara pa za nadev iz mandljev in ingverja. Tekmovalec Luka je Karimove cmočke spremenil v slano jed, z morskim nadevom in intenzivno omako. Proti koncu kuhanja se je sprva osredotočeni Domen začel izgubljati, Barbara je imela težave z zapiranjem cmočkov, Klarino testo pa je pokalo. Luka je cmočke začel kuhati 5 minut pred koncem, zato je bil malce na trnih. Tudi Domna je prvič zaskrbelo zaradi časa, a so vsi tekmovalci servirali svoje jedi.

Čudovita Andrejina jed je bila poklon Loški dolini.

Andrejina srčna perfekcija Jure je navdušil z idejo za svoje wontone, polnjene z jetri, tartufato in rikoto. Navdušil je tudi z okusno gobovo omako. Žal pa jih ni dobro zaprl, zato niso bili lepe oblike. Karim bi si v njih želel tudi več nadeva, Luka pa je pohvalil njegovo smer razmišljanja. Amadeja je z wontoni, polnjenimi z brancinom, rikoto in koromačem, v juhi iz ribje osnove naredila odličen prvi vtis. Krožnik je bil zelo lep, toda okusi niso bili dovolj intenzivni. Tekmovalka je naredila napako, ker je rikoto zmešala s surovo ribo, kar je vplivalo na teksturo nadeva. Luka je od tekmovalke pričakoval tudi več drznosti. Klara je svoje gyoza cmočke na način prekmurske gibanice spodaj zažgala. Mojmir, ki je komaj čakal, da poskusi tradicionalno jed iz svojih koncev, je bil razočaran. Karim je povedal, da bi jed v restavraciji zavrnil. Klara: "Tudi iz napak se nekaj naučimo. Bo pa naslednjič boljše." Andrejini gyoza cmočki na način kaure s kolerabino juho so bili zelo lepo pripravljeni, celotna jed je bila videti zelo lepo. Luka je bil navdušen, ker je tekmovalka tako premišljeno predrugačila tradicionalno jed. Karim je pohvalil okusne komponente, Mojmir pa je jed opisal kot srčno perfekcijo, ki jo v MasterChef kuhinji tudi iščejo. Domnove gyoze, polnjene s krvavico in pečenico ter prepeličjim jajcem, so pozitivno presenetile sodnike. Čeprav je tekmovalec uporabil veliko sestavin, mu je uspelo doseči harmonijo okusov. Lukovi tangyuan cmočki z nadevom iz kozic in kapesant s curry omako so bili videti zelo lepo. Karim je jed opisal kot izredno karakterno, a bi si želel bolj okušati nadev, ki ga je 'povozila' intenzivna omaka. Luka je pohvalil drznost tekmovalca in to, da si je upal stopiti iz svojih okvirjev.