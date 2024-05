Andreja po zahtevnih preizkušnjah v MasterChefu uživa na Japonskem

Andreja Špeh je po koncu svoje poti v MasterChefu Slovenija in pred zaključkom doktorskega študija nevroznanosti skočila na Japonsko. V deželo vzhajajočega sonca se je podala skupaj s fantom, destinacija pa je bila precej naključna, pravi. Andreja: " Iskala sem poceni letalske karte v Azijo, želela sem iti nekam, kjer ne poznam kulture in mi bo vse neznano. Našla sem poceni letalsko karto na Japonsko, kar se mi je zdela super izbira. "

Andreja Špeh in cvetoče češnje v deželi vzhajajočega sonca.

Za strastno kuharico, ki uživa v odkrivanju novih okusov in tehnik, je Japonska idealna destinacija. Andreja: "Kar se tiče kulinarike, sva okusila že zelo veliko novih stvari. Prvič sva izkusila 'conveyor belt sushi' (op. a. suši na tekočem traku), kjer sva se na začetku precej lovila, kako stvari funkcionirajo. Pohvalila bi ramen, ki je res vrhunski, poskusila pa sva tudi japonski cheesecake. Znanca, Japonca, sta naju peljala na večerjo na sukijaki. Gre za neke vrste juho z mesom in zelenjavo, ki jo pripravijo na žaru pred teboj. Tu sva imela prvič možnost okusiti vagju meso, ki je res fenomenalno. Izvedela sva, da surovo jajce uporabljajo kot pomako za meso in zelenjavo." Kar je bilo za popotnika po morskih polžih, ki veljajo za njihovo specialiteto, že drugo presenečenje večera.