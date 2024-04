Andreja Špeh: Lukove besede so neizmerno lepa popotnica

MasterChef tekmovanje je nepredvidljivo, zato tudi sama nisem gledala preveč naprej, ampak sem se lotila izziva za izzivom. Nekaj sekund po koncu kuhanja me je začelo skrbeti, da jed ni postrežena na pravilen način, sem pa vseeno še upala, da me okusi rešijo.

Žal si se morala posloviti. Na balkonu smo videli nekaj solz, jokala si tudi sama. Kakšna čustva so te prevevala ob slovesu?

Mislim, da v trenutku, ko stojiš pred sodniškim pultom, še ne dojemaš popolnoma, kaj se dogaja. Priznam, da sem bila razočarana, ker se končuje moje učenje v okviru oddaje. Želela bi si pokazati še kakšno dobro sladko in morsko jed ter odpreti kakšen nenavaden 'mistery box'. Po drugi strani pa sem bila tudi vesela, da sem imela možnost doživeti to izkušnjo ter da se moje življenje po nekaj razburljivih mesecih spet vrača malo bolj v normalo.

Luka Jezeršek je povedal, da si lahko ponosna nase in na vse, kar ti je v MasterChef kuhinji uspelo. Povedal je tudi, da iz srca verjame v tvoje okuse, znanje in širino. Kakšna popotnica je bila to zate?

Lukove besede so neizmerno lepa popotnica. Glavne prednosti tekmovanja so gotovo to, da tvoje jedi poizkusijo profesionalni kuharji, ter vsi nasveti, ki jih dobiš od njih. To je bilo zame kot za amaterskega kuharja prvič in znak, da sem na dobri poti.

Sicer si slavila že v prvi oddaji, s svojo predstavitveno jedjo. Sledilo je še več uspehov, med katerimi je bil tudi poklon tvoji Loški dolini – gyoza cmočki na način kaure. Na katere svoje dosežke v tekmovanju si najbolj ponosna?

Kaura v obliki gyoza cmočkov je gotovo eden izmed izzivov, ki bo vedno ostal z menoj. Morda sem najbolj ponosna na metino pito s sladoledom, saj smo kuhali z res omejenimi sestavinami in sem v tem izzivu presenetila še samo sebe. Metina krema je pravzaprav izpadla veliko bolje, kot sem si sama predstavljala.