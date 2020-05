Ani je fant govoril, da je ničvredna, MasterChef ji je povrnil samozavest

Ana Potočnik, ki se poteguje za naziv MasterChef Slovenija 2020, je v oddaji spregovorila o svoji preteklosti. Njen fant, s katerim je bila v dolgoletni zvezi, ji je govoril, da je ničvredna. Zanj ni bilo nič, kar je naredila, dovolj dobro. V nezdravi zvezi je vztrajala zaradi mladosti, neizkušenosti in ljubezni. Ana: "To je bila res tista prva ljubezen, bila sva res dolgo skupaj, skupaj sva živela, in ko se tako navežeš, se res trudiš, da ugodiš tej osebi. Saj tako grozno spet ni bilo, ampak ni me podpiral, in to me je zelo bolelo. Ker sem hotela ustvariti kariero, on pa me je dajal v nič. Izgubila sem samozavest, zaprla sem se vase, nisem nikamor več hodila, nenehno sem bila doma, skrbela sem za njega, kuhala in prala, hodila v službo." Njeni najbližji zaradi manj pogostih stikov niso opazili, kaj se dogaja. Ana: "Takrat sva živela skupaj in sem enkrat na teden prihajala k mojim in o tem nismo skoraj nič govorili, ker sem bila zaprta vase. Bila sem v nekakšnem krču, slabo sem se počutila in nisem hotela razglabljati o teh stvareh, želela pa sem se dokazati z delom."

Ana lahko samo ugiba, zakaj jo je njen fant tako zelo in tolikokrat prizadel s svojimi besedami in dejanji. Ana: "Mogoče se je počutil manjvrednega, ker sem dosegla nekaj v življenju, začela sem dosegati neke cilje, on pa tega še ni našel in se je mogoče počutil negotovega in me je zato dajal v nič." In kateri je bil prelomni moment, ko se je odločila, da mora končati zvezo? Ana: "Vsega se je nabralo preveč. Ko sem si nehala vse tako jemati k srcu in ko sem sebe postavila na prvo mesto, ko sem ugotovila, da sem že veliko dosegla in ne želim več, da me nekdo tako izpodbija. Na koncu je bilo tudi dosti kreganja in sva se razšla."

Ana na vprašanje, kaj bi svetovala dekletom in ženskam, ki so se znašle v podobni situaciji, odločno: "Da morajo vedno dati sebe na prvo mesto in imeti sebe rajši. Lahko, da bo težko, ampak pri taki zvezi je vedno treba iti stran, ker ne prinese nič dobrega, samo izčrpa te. Bolje je dva meseca, pol leta ali eno leto žalovati, kot celo življenje trpeti in biti v stiski. Najbolje je, da greš stran, tudi če je težko, tudi če imaš to osebo rad. In počasi se navadiš, da te osebe ni več v tvojem življenju.”

22-letnica, ki je svojo strast odkrila v slaščičarstvu, pa je svojemu nekdanjemu fantu hvaležna za eno stvar. Ana: "Prav on je pripomogel k temu, da zdaj delam sladice na takšnem nivoju, ker za njega ni bilo nič dovolj dobro in sem se zaradi tega nenehno trudila, da bi bilo bolje in bolje, dosti sem se naučila, ker sem iz vsake slabe stvari poskusila povleči nekaj dobrega."Zaupala nam je še, da sta danes v dobrih odnosih. Ana:"Se razumeva, se ne kregava, tudi opravičil se mi je in sva ostala prijatelja. Mi je tudi napisal, da me je videl v MasterChefu, in me pohvalil, da sem pridna. Zdaj vidi, da se nisem zaman trudila."