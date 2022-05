Anita domov z lepo popotnico za nadaljnje življenje

Na individualnem izzivu je sodnike z jedjo s svojim podpisom najbolj prepričal Marko Hriberšek. Tri tekmovalke so z odliko opravile najbolj stresen izločitveni test doslej, zato so imeli sodniki težko nalogo. Detajli so odločili, da je tekmovanja konec za Anito Ferlin.

‘Danes je v MasterChefu nedelja’ Štiri tekmovalce, Marka Hriberška, Petro Trofenik, Zalo Resnik Poljašević in Anito Ferlin, je v kuhinji MasterChefa pričakala ogromna peščena ura. Izvedeli so, da bodo na individualnem izzivu kuhali zelo počasi. Bine Volčič: “Na voljo vam bomo dali 32,3 kilograma peska in to nanese sto minut.” Luka Jezeršek: “Danes je v MasterChefu nedelja.” Karim Merdjadi: “Izrazite se, pobrskajte po spominu, kaj so vaše specialitete, za katere si z veseljem vzamete čas, se potrudite in jih postrežete svojim najbližjim prijateljem, pred katerimi se želite izkazati.” Bine: “Samo tisti, ki nas bo najbolj navdušil, bo osvojil varnost na balkonu. Vse ostale pa bo začel čas konkretno priganjati.”

Marko je res kuhal z mislijo na svoje prijatelje in družino: “In ne dovolim si, da danes ne bi pripravil kvalitetnega MasterChef krožnika za svoje prijatelje.” Tudi Petra se je vživela v vlogo kuharice, ki želi razvajati svoje prijatelje, Anita pa je povedala, da njeni prijatelji najbolj uživajo v francoski solati, ocvrtem piščancu in krompirju ali domačem kruhu. Zala se je v poplavi idej odločila za pražen krompir, a se je Karim bal, da to ne bo dovolj za balkon. Marko je prav tako pripravljal pražen krompir, ki ga je želel postreči poleg govedine s hrenovo omako. Ko mu je Luka povedal, da je to že vse videno in da želi videti njegovo domačo specialiteto, je odhitel nazaj v trgovino.

Za Markom je tudi Anita ugotovila, da ni na pravi poti. Bine namreč ni bil navdušen nad njenimi idejami, zato se je odločila pripraviti sladico. Petra je že od začetka pripravljala sladico z bučnim oljem, s tem pa navdušila vse tri sodnike. Zala pa je spremenila prvotni načrt, a je obdržala sestavine, sicer bi se ji, kot je povedala, vse podrlo. Anita je prepričljivo predstavilo idejo o sladici, a je Bineta zanimalo, koliko kreativnosti lahko pokaže. Sodniki so menili, da Zala ni prepričana o svoji jedi. Luka je največ upov polagal na Petro in Marka, ki je po mnenju sodnikov pokazal velik napredek in je začel pripravljati dobre jedi. O Zali so menili drugače – spraševali so se, koliko še lahko pokaže v tekmovanju. Marko zmagovalec individualnega izziva Petra si je oddahnila, ko je tortico spravila iz oboda, saj ji je to povzročalo še največ težav. Marko je bil prepričan o svojem krožniku, tudi Anita je bila optimistična. Zala je pred sodnike postavila lep krožnik in Karim se je posipal s pepelom, saj je bila jed tudi zelo okusna, njena piščančja rolada je bila ena boljših v MasterChefu. Binetu se je zdela jed prefinjena, omaka zelo dobra, vse skupaj pa izjemno okusno. Markov krožnik je prav tako veliko obetal in po okušanju je bil Luka povsem navdušen. Kot je povedal, je bila jed okusna in svečana. Anitina sladica bi bila boljša, če bi dodala malce jagodnega sorbeta. Luka je pričakoval več za dodeljenih sto minut, a je pohvalil okuse. Petrina torta je bila sočna, mehka in zelo okusna, Karim je pogrešal malce več bučnega olja, a je pohvalil njeno idejo. Bine je opazil, da je Petra v sladico dodala preveč bučnih semen, ki so na koncu malce pogrenila.

Za zmagovalno jed so sodniki izbrali Markovo, kar tekmovalcev na balkonu ni razveselilo. A tudi sam ni bil vesel, kot bi moral biti po takšnem dosežku, saj se je zavedal, da bo izpadla ena izmed njegovih prijateljic. Najbolj stresen izločitveni test Tri tekmovalke so se morale takoj lotiti kuhanja, kajti na štedilniku so jih pričakali lonci in vroče ponve. Karim: “Čaka vas eno najhitrejših kuhanj v kuhinji MasterChefa. Na voljo imate samo 15 minut.” Petra se je odločila za škampe, prav tako Zala in Anita. Sodniki so bili presenečeni, ko je Petra na kuhinjski pult postavila fritezo. Povedala je, da je v krožnik vložila vse znanje in da ji je bilo res težko kuhati. Anita je kuhanje primerjala z divjo vožnjo, Petra z vlakom smrti, Zala pa je v zadnjih sekundah začela celo uživati. Sodniki so na koncu zaploskali tekmovalkam.

Zala je pripravila dober krožnik z zelo okusnimi komponentami. Anita je poskrbela za domiselno kombinacijo mediteranske in indijske kuhinje, Bineta pa je zmotilo, da je v jedi po dodatku vina ostalo preveč alkohola. Karima je zmotila grenkoba zaradi kurkume. Karim je Petrin krožnik po videzu opisal kot izredno bogat in po okušanju je bil navdušen nad jedjo. Bine je bil prav tako navdušen in vprašal jo je, ali lahko ukrade njeno idejo o škampih, zavitih v riževe rezance. Luka je povedal, da ga ni več strah, da se ne bi dokazala s slanimi jedmi. Anita domov z dobrim krožnikom, odločali so detajli Sodniki so povedali, da so imeli težko nalogo. Luka: “Katera koli od vas treh gre domov, gre lahko ponosno.” Karim je povedal, da je Petra izpit opravila z odliko, zato je lahko šla na balkon. Najbolj stresen izločitveni test je preživela tudi Zala, ki je bila obenem žalostna zaradi Anitine izločitve, še posebej zato, ker je pripravila dobro jed. Tudi Aniti je bilo hudo, ker je želela skuhati ali speči še kaj dobrega, a je bila ponosna nase. Povedala je, da se vidi v kuhanju in peki slaščic ter v spodbujanju mladih h kuhanju. Anita se je zahvalila sodnikom: “Dali ste mi zelo lepo popotnico za naprej, za nadaljnje življenje.”

