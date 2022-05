Anita: Z veseljem bi to divjo vožnjo nadaljevala

Aniti Ferlin je bilo po vseh dostavljenih jedeh, pokazanem napredku in pohvalah sodnikov težko zapustiti tekmovanje. Odšla je s še večjo ljubeznijo do kulinaričnega ustvarjanja, svoje obširno znanje pa želi še naprej prenašati na mlajše generacije.

Svoje zadnje kuhanje v MasterChefu Slovenija, ko ste morale ti, Petra in Zala v samo 15 minutah pripraviti odličen krožnik, si primerjala z divjo vožnjo. Ampak, roko na srce, verjetno bi to lahko rekla kar za celotno tekmovanje, kajne? Zadnje kuhanje je bilo za mene res divja vožnja. Ko so sodniki povedali, da imamo samo 15 minut časa, da dostavimo kuhano jed, je bilo kar težko verjeti, da je to sploh izvedljivo. Še posebej v MasterChef kuhinji, ko ni vse na dosegu roke, in večkrat tečeš po stvari v trgovino ali shrambo in na tak način izgubljaš dragocene minute oziroma tukaj bi lahko rekla že kar sekunde. Izkušnjo definitivno lahko primerjam z divjo vožnjo, vožnjo, v kateri resnično uživaš in testiraš svoje znanje ter se poizkušaš iz nastalih napak, v tem primeru komentarjev sodnikov, tudi česa naučiti.

Skuhati jed v tako kratkem času je za marsikaterega ljubiteljskega kuharja misija nemogoče, tudi tebi bi prišla prav kakšna minuta več, da bi morda ostala v tekmovanju, a se to žal ni zgodilo. Petra in Zala sta bili zelo žalostni, Marko prav tako, ostali tekmovalci občutno manj. Kako je bilo tebi, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje? Na začetku sem tudi jaz mislila, da to ne bo šlo. Vendar se je na koncu izkazalo, da se tudi v 15 minutah lahko pripravi zelo okusno jed. Po vseh dostavljenih jedeh, novem znanju, napredku in vseh dobrih komentarjih sodnikov je težko zapustiti tekmovanje. Dejstvo, da ni popravnega izpita, je kruto. Z veseljem bi to divjo vožnjo nadaljevala, se še kaj novega naučila ter navduševala sodnike z mojimi jedmi. Kakšno je bilo srečanje s tvojimi najdražjimi po tako dolgem času in kako so komentirali tvojo pot v tekmovanju? Ko domačih ne vidiš tako dolgo, je prvo srečanje čustveno in seveda polno vprašanj. Od prvega dneva, ko so izvedeli, na katero pot sem se podala, so navijali zame in sem bila za njih zmagovalka. Z veseljem me vsi spremljajo v oddaji in se veselijo mojih uspehov. Največjo podporo imam pa pri mlajšem delu domačih navijačev, bratrančkih in sestričnah. Ne zamudijo nobene oddaje, kvečjemu jo je treba predvajati večkrat. Če jih katera stvar ekstra navduši, potem to kuhajo doma – iz trave, surove zelenjave, zemlje ustvarjajo MasterChef krožnike. Med tekmovanjem si bila dober psiholog, zdelo se nam je, da znaš hitro prebrati sodnike. Kako pa bi ocenila sebe po koncu te zahtevne preizkušnje oziroma kako je ta vplivala nate in kakšne spremembe opažaš? Po koncu oddaje sem še vedno ista stara jaz, s spoznanjem, da mi svet kulinarike oziroma ustvarjanje v kuhinji še toliko več pomeni. Definitivno pa ob vseh dogajanjih med snemanjem oddaje spoznaš, kako zelo močan si, kaj te lahko iztiri, česa vsega si zmožen, kaj ti v življenju pomeni, s čim ne boš zapravljal energije in v kaj boš energijo vlagal.

Povedala si, da si med tekmovanjem dobila še večje veselje do kuhanja in da želiš k temu spodbujati mlade. Kakšne načrte torej imaš na tem področju in za prihodnost na splošno? V oddaji MasterChef sem spoznala, da je kuhanje nekaj, kar si želim nadgrajevati do konca življenja. Prav tako pa si želim svoje obširno znanje prenesti na mlajše generacije, kar sem v preteklosti že tudi nekajkrat izpeljala in se je izkazalo za pozitivno izkušnjo. Tako kot imamo nemalo jedi, je tudi v moji glavi nemalo idej, kako približati kuhinjo mlajšim generacijam. Mladi so tudi tekmovalci MasterChefa, ki se še naprej borijo za pokal. To sta denimo Evita in Zala, ki sta kljub svojim letom pokazali veliko znanja. Kako sama gledaš na te mlade kuharske talente, ki so tudi v preteklih sezonah prišli zelo daleč ali celo do pokala? Zelo lepo je videti, da imamo v vsaki sezoni MasterChefa tudi mlajše generacije, ki so za svoja leta podkovani v kulinariki. Močno podpiram, da se mladi prijavljajo na taka tekmovanja in so na tak način mlajše generacije še bolj zastopane v svetu kulinarike. Zahvala za takšno 'kuharsko podlago' pa gre ponavadi kar mamam in babicam, prav v domačih kuhinjah se pogostokrat začne rojevati ljubezen do kulinaričnega ustvarjanja. Kako pa je po novem pri tebi doma oziroma kako se izkušnje iz MasterChefa odražajo v tvoji kuhinji? Sedaj kuham še več kot pred vstopom v oddajo. Oziroma ni tako velik poudarek na kuhanju kot na ustvarjanju sladic in vseh pekovskih dobrot. Spoznavam se z novimi tehnikami in sestavinami. Predvsem pa vse delam po občutku. Žlica tega, žlica tistega in nastane super jed. Malo za šalo in malo zares, sedaj moram ob ustvarjanju imeti pri sebi list papirja in pisalo, da sproti zapisujem, koliko žlic česa je šlo v kremo, biskvit ali testo, da lahko potem recept delim na svojem Instagramovem profilu vsakdanje_kuharije_lumparije.

Svoje znanje bo še naprej prenašala na mlajše generacije.

Za mene zmagovalec MasterChefa pomeni nekdo, ki je svoje znanje ekstremno nadgradil in postal močan tudi na področjih, ki so za njega predstavljale šibko točko. Zato se moje mnenje glede Marka in Petre ni popolnoma nič spremenilo. Sta tekmovalca, ki iz dneva v dan napredujeta, si drzneta, stopita iz cone udobja in dostavita vrhunske krožnike.

