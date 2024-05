Anja Fir o vrnitvi v MasterChef: Nič mi niso povedali, kaj me čaka

V 10. sezono MasterChefa se je kot močna nasprotnica tekmovalki vrnila lanskoletna finalistka Anja Fir. Kuhala je proti Blanki Erniša in znova dokazala, da je vredna svojega naziva polfinalistke, ki si ga je v lanski sezoni trdo prigarala. Mirna Belokranjka je sprejela povabilo v našo kuhinjo in z nami za spletno oddajo MasterChef: Kuhna pripravila kratek, približno 10-minutni recept, med kuhanjem pa z nami obujala spomine na snemanje kuharskega šova in nam zaupala, kakšno je življenje po MasterChefu.