Anja Fir s tehnično zahtevnim krožnikom med najboljšo šesterico

Tekmovalci so morali kuhati s slovenskimi sestavinami, kar jim je povzročalo velike težave. Anja Fir si je zadala kompleksno sladico s tehnično zahtevnimi komponentami in njen trud je bil na koncu poplačan.

Dragocene slovenske sestavine Tekmovalci so na individualnem testu pripravljali jedi iz najboljših slovenskih sestavin. Vsak je moral uporabiti dve, pri čemer so prvo izbrali sami, drugo pa Zala Pungeršič in Tilen Belošević, ki sta bila tokrat varna. Sestavine so bile med, ekstra deviško oljčno olje, sir Tolminc, kraški teran, bučno olje in ptujska čebula. Žreb je določil vrstni red, Sandra Dobaj je prva izbrala kočevski med, Lucijan Lipovšek se je odločil za sir, Nik Marolt za čebulo, Žiga Škvorc je izbral vino, Anja Fir se je nerada odločila za bučno olje. Zala in Tilen sta Sandrin med dopolnila z vinom, Lucijanov sir z oljčnim oljem, Nikovo čebulo z bučnim oljem, Žigov teran s čebulo, Anjino bučno olje pa z medom.

icon-expand Sodniki in čudovite slovenske sestavine. FOTO: POP TV

Naporno kuhanje Anja je bila zelo zadovoljna, Žiga dokaj, ostali trije tekmovalci precej manj. Peterica je morala v eni uri pripraviti jed, v kateri sta morali zasijati obe sestavini. Anja je bila v skrbeh, saj si je za takšen časoven okvir zadala težko nalogo. Sodniki so ocenili, da je imel še najtežjo nalogo Lucijan. Odločil se je za sirovo omako in zeliščno olje, ki ju je želel dopolniti z dimljeno postrvjo in redukcijo balzamičmnega kisa. Luka Jezeršek nad idejo ni bil navdušen.

icon-expand Karimova petka za idejo. FOTO: POP TV

Nik je nameraval bučno olje in čebulo pripraviti na več načinov, Bine Volčič pa je imel občutek, da bo na koncu postregel kaos. Sandra se je odločila za tarte tatin oz. obrnjeno pito s čebulo, karamelo s teranom ter jogurtov sladoled z lovorjem in medom. Anja je Karima Merdjadija navdušila z idejo o sladici Paris Brest. Pripravljala je pralino iz bučnih semen, pomarančno marmelado z medom, smetano z maskarponejem, vanilijev sladoled ter medov drobljenec. Žiga je pripravljal svinjsko ribico s hruškami, poširanimi v rdečem vinu, rdečo vinsko omako in čebulne krokete. Bine je v krožniku prepoznal potencial, a je od njega želel več.

Anja je nato imela težave s paljenim testom, a je vztrajala. Karima je skrbelo tudi za vse ostale komponente, ki so bile v tistem trenutku samo polizdelki. Tekmovalka je ocenila, da si je res zadala preveč dela, a je vedela, da se med takšnimi izzivi največ nauči. Nik je imel težave s hrustkom, Bine je obenem ocenil, da se premalo posveča samemu bučnemu olju. Še vedno si ni predstavljal njegovega krožnika, tekmovalec pa je vztrajal, da bo uporabil tisto, kar kuharji ponavadi odvržejo. Karim je bil na koncu najbolj v skrbeh za Anjo, pa tudi Sandro, saj je ocenil, da čebule ne bo dovolj termično obdelala. Kmalu zatem se je še pokadilo iz njene pečice, toda težave so imeli tudi ostali tekmovalci.

icon-expand Zmagovalna sladica Anje Fir FOTO: POP TV

Anjin trud ni bil zaman Žiga je pripravil lepo pečene komponente, toda Karim se je obregnil ob tehnično pomanjkljivost. Bine je povedal, da je tekmovalec dostavil že veliko boljših krožnikov. Lucijanova jed je bila videti zelo lepo, a je bila premastna, prepolna in preslana. Nik se je odločil, da pred sodnike ne bo prinesel ničesar, saj ni bil zadovoljen s krožnikom.

Anja je uspela pripraviti vse komponente, le drugače jih je postregla, kot si je prvotno zamislila. Sodniki so pohvalili ocvrto testo in lahek sladoled, Karim je želel več bučnega pralineja. Binetu se je kombinacija zdela zelo lepa, a je testo po njegovem mnenju zakrilo glavni sestavini. V Sandrini sladici sodniki niso dovolj okušali terana, razočarala je tudi s prezentacijo.