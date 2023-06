Anja Fir: Še vedno ničesar ne obžalujem

Če se za začetek vrneva prav na začetek tekmovanja, prvič si kuhala z Nikom Maroltom, takrat si postala zmagovalka dvoboja. Enako se je tudi končalo to vajino merjenje kulinaričnih moči, kar ti je prineslo uvrstitev v finale devete sezone. Kako si izkoristila verjetno prekratke ure do samega finala in kolikšen del si namenila kreiranju finalne sladice?

Najprej sem bila presenečena, ker nisem imela pojma, za kaj bom uporabila te tri posodice. Sem mislila, ok, zdaj moram pa neke 3 omake narediti za k predjedi. Potem, ko so povedali, da bova pripravljali amuse-bouche, mi je bilo pa vse jasno.

Po prvem krogu si povedla za kar 4 točke, nakar te je glavna jed potisnila na drugo mesto, s kar 5. točkami razlike. A že med pripravo glavne jedi si se zavedala, da jed ni najboljša. Kaj te je zadrževalo, da stvari nisi vzela v svoje roke, in pokazala, kaj vse zmoreš in znaš?

Po predjedi in po štirih točkah prednosti, sem si kuhanje vzela malo sproščeno, psiha me je nekako priklenila na misel, da mi gre dobro, potem pa so mi stvari začele uhajati iz rok. Bila sem v krču in nikakor nisem mogla ven iz njega, da bi razmišljala še o kakšnem drugem elementu, in me je 'pribilo na tla'.

Zaostanek po drugem krogu te je malce potrl, a si kljub temu dostavila sladico, vredno treh sodniških desetic. Ali smo po tistem videli solze olajšanja zaradi potrditve tvojega talenta ali česa drugega?

Bila sem malo potrta, ampak sem vedela, da imam naštudirano sladico, da se moram zopet osredotočiti in dokončati točno tako, kot sem si zamislila. Bile so solze sreče in olajšanja, da sem dostavila sladico takšno, kot sem jo načrtovala, in da so jo sodniki tako pohvalili. Bilo je zelo čustveno.