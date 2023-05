Anja Fir si je prva prikuhala mesto v elitni peterici

Tekmovalci so navduševali z jedmi s faktorjem presenečenja, najbolj uspešna pa je bila Anja Fir, ki je prva zasedla mesto v najboljši peterici sezone. Sodnika sta na koncu presenetila drugouvrščeno Zalo Pungeršič, ki bo v novem izzivu imela veliko prednost.

Mentorja in faktor presenečenja Tekmovalci so se pomerili za mesta med najboljšo peterico kuharjev in v tokratnem izzivu sta bila Luka Jezeršek in Karim Merdjadi njihova mentorja. Tekmovalci so sami izbirali med njima, Anja Fir je z izžrebano številko 1 prva izbrala Luko, saj je želela povzdigniti domačo jed. Sandra Dobaj je kot druga prav tako izbrala Luko, saj se je odločila za slano jed. Nik Marolt je stopil iz cone udobja in izbral Karima. Enako je storila Zala Pungeršič, a ker je želela pripraviti prefinjeno jed. Tilen Belošević je izbral Karima, saj je želel nadgraditi jabolčno pito. Žigu Škvorcu je ostal Luka, s čimer je bil zadovoljen.

icon-expand Tilen Belošević, Zala Pungeršič, Žiga Škvorc, Nik Marolt in Sandra Dobaj FOTO: POP TV

Luka: "Vaša današnja jed mora imeti faktor presenečenja. Sami se odločite, ali boste za presenečenje poskrbeli z okusi ali z videzom jedi." Tekmovalci so imeli na voljo 15 minut za načrtovanje jedi, trgovina je bila ves čas odprta. Najprej so izbrali glavno komponento za svojo jed, Sandra se je odločila za zajčje meso. Nik je želel pripraviti burger, za glavno komponento pa je izbral suhe slive. Žiga je stavil na videz svoje ribje jedi. Zala je želela pripraviti jed, ki bi bila videti kot sladica, a bo v resnici slana jed. Tilen se je odločil za jabolko, svojo sladico pa je želel skriti pod kupolo iz glukoze. Anja se je odločila za škotsko jajce in sodnika sta priznala, da sta navdušena nad vsemi načrti.

icon-expand Zmagovalna jed Anje Fir FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali svojo jed pripraviti v eni uri, zato so morali pohiteti. Žiga je povedal, da želi biti v tem, kar počne, dober in ne povprečen: "Upam, da se bo to danes poznalo na krožniku." V kuhanju pod Lukovim mentorstvom je izjemno užival. Sandra je povedala, da bi ji zmaga v MasterChefu predstavljala potrditev, da je v nečem res dobra. Domačo jed, zajčji ragu, je želela povzdigniti v moderen krožnik z drugačnimi okusi. Luka ji je položil na srce, naj pohiti. Anja se je med kuhanjem poigravala z okusi, želela je na novo odkrivati sestavine, ki jih že pozna, in je verjela v svojo idejo. Zala je povedala, da se še nikoli v življenju ni imela tako lepo kot v MasterChef kuhinji, da se je ogromno naučila in da hrano dojema na povsem drugačen način.

Tilen je imel nekaj minut pred iztekom časa težave s kupolo. Žiga je priznal, da se je njegov sistem začel podirati in da bo moral pohiteti. Na krožnik mu ni uspelo dati dveh komponent. Sandro je skrbelo, da ne bo imela ničesar na krožniku. Zala ob izteku časa ni bila zadovoljna, ker ni uspela servirati kaviarja, ki je bil njen as v rokavu. Najbolj sta navdušili jedi Zale in Anje, slavila je slednja Nikov burger je prvi poskusil Luka, ki je bil vidno presenečen. Tekmovalec je namreč pripravil 'pleskavico' iz suhih sliv in lešnikov v krofu. 'Majoneza' je bila vanilijeva krema, 'kečap' je bil malinin kuli, na vrhu pa so bila okisana jabolka. Luka mu je čestital: "Ni paša samo za oči, ampak je paša tudi za brbončice."

Sandra je stavila na kombinacijo domače hrane in modernih pristopov, a je Karim povedal, da je največje presenečenje na krožniku espuma. Tudi Luka je pričakoval več od tekmovalke, ki je poprej že navduševala s svojimi jedmi. Žigov krožnik je z videzom navdušil Karima, jed se mu je zdela okusna in lahka, želel si je le malce več kisline. Prav komponenti, ki ju ni postregel, bi jo povzdignili. Luka pa je v tekmovalcu prepoznal talent za visoko kulinariko, kar je Žigu pomenilo več kot uvrstitev med najboljšo peterico.

Tilen si je oddahnil, ko je Luka razbil njegovo kupolo, ki mu sicer ni dobro uspela. Sodnik je povedal, da je kljub temu pokazal veliko kreativnosti, prefinjenosti, razmišljanja, drugačnosti in tehničnega znanja, zato je bil ponosen nanj. Karim pa je pohvalil vse komponente v sladici, ki jih ni bilo malo. Naslednja je bila na vrsti Zala. Luka je pričakoval sladico, a je okušal slano jed, ki jo je opisal kot noro dobro. Tekmovalka je nato priznala, da je pozabila postreči kaviar, ki bi jed še povzdignil. Karim ji je čestital za dobre okuse in predstavitev, tekmovalka je lahko le upala, da je pozabljena komponenta ne bo stala balkona.

Karima je navdušila prezentacija Anjine jedi. Ko je zarezal v krvavico, je bila tekmovalka zadovoljna z rezultatom, povedala je, da je jed točno takšna, kot si jo je zamislila. Karim je krvavico opisal kot mehko in nežno, rumenjak mehko kuhanega jajca je vse komponente lepo povezal, tako kot je sama lepo povezala okuse morja in kopnega. Karim: "Zelo prefinjeno, zelo domiselno, izredno inteligentno in pa predvsem zelo pogumno." Anja je bila tudi prva, ki je zasedla mesto v najboljši peterici devete sezone MasterChefa.

Presenečenje za Zalo Zali se je balkon izmuznil, kot se je izrazil Luka, za en kaviar. Luka: "Ampak glavo pokonci. S svojo jedjo si naju res presenetila in zato te bova zdaj presenetila midva." Zanjo sta pripravila posebno darilo, Karim pa je dodal: "Prihodnjič vas čaka zelo težek izziv in ti boš v njem imela veliko prednost."