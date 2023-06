Anja in Zala s posebno misijo v boj za mesti v velikem finalu

Prejšnjič so se zapolnila še zadnja mesta v polfinalu. Niku Maroltu so se po vrsti pridružili Zala Pungeršič, Anja Fir in Žiga Škvorc. Četverica se bo za mesti v finalu borila v dvobojih, Anja in Zala pa si bosta zadali posebno misijo. Anja: "Letos mora ženska zmagati." Bine Volčič: "Dekleti sta zelo samozavestno napovedali, kako želita s fanti pomesti. Ampak se vse lahko obrne."