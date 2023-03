Anja je dala odpoved, da bi lahko kuhala v MasterChefu

Anje Fir služba ni izpopolnjevala, svojo srečo in veselje je našla v kuhanju. Upa, da ji bo MasterChef Slovenija odprl vrata v profesionalne vode, na tekmovanje se je intenzivno pripravljala. Med drugim je kuhala za prijatelje, ki pa jim je tudi izstavila račun.

Črnomaljka Anja Fir je v službi dala odpoved, da bi lahko prišla kuhat v MasterChef Slovenija. Po izobrazbi diplomirana anglistka je sprejela poklicne izzive na področju digitalnega marketinga, a je ti po določenem času niso več izpopolnjevali. Anja: "Na samem področju digitalnega marketinga in pa v poklicu SEO/PPC menedžerja sem uživala, sploh na začetku, ko je bilo treba vzpostaviti infrastrukturo, preveriti stanje in zaledje različnih spletnih strani. Po dobrem letu, ko so bile strani urejene in so pozicije ključnih besed napredovale, pa ni bilo več takih izzivov, ampak so ostale še dnevne naloge. Takrat potem začneš iskati izzive drugje, se spuščaš v druge projekte, kjer pa ni vse odvisno od tebe, ampak je več dejavnikov, ki narekujejo nek proces. Jaz pa sem bolj oseba, ki raje vse naredi sama, ker imam tako vse pod nadzorom. Enostavno sem nekako prerasla to pozicijo, ker sem bolj stimulirana v dinamičnem okolju."

icon-expand Anja Fir FOTO: POP TV

Novico o njeni odpovedi so pospremili različni odzivi njenih najdražjih. Anja: "Prijatelji so bili navdušeni, starši pa malo manj. Mislim, da njih predvsem skrbi neka stabilnost, ki jo prinaša služba, sedaj pa naenkrat tega več nimam. Ampak so videli, koliko se učim, koliko sebe dejansko dajem v kuhanje, in jih je tudi moja trma prepričala, da se morajo z mojo odločitvijo pač sprijazniti." S kuhanjem se je intenzivneje začela ukvarjati med karanteno in njenih jedi so bili deležni tudi njeni prijatelji. Zanimivo pa je, da jim je za jedi izstavila račun. Anja: "Velikokrat sem kuhala za prijatelje med korono, ko smo se dobili na kakem filmskem večeru – to so bili večinoma kaki prigrizki, špageti, ko vse vržeš v en lonec, pa je. Že lani sta me prijateljici prijavili na MasterChef in se takrat nisem odločila za ta korak, ker nisem bila pripravljena. Za to sezono pa sem bila odločena, da je moj čas, da zberem jajca in se zopet prijavim. Iz tega je tudi nekako nastala ta ideja, da kuham za druge, jaz vadim in se učim, prijatelji pa fino jejo." In se tudi radi vračajo. Anja: "Zaenkrat še vedno prejemam sporočila, kdaj spet kuham, tako da mislim, da slabo jim zagotovo ni (smeh). Imajo kakšne komentarje, seveda, sprejmem vsako kritiko, da lahko naslednjič naredim boljše. Vedno pa vse pojemo."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right