Anja je v MasterChefu dobila potrditev, da je na pravi poti

Anja Oberstar je ponosna nase, ker je vztrajala in se do konca borila za predpasnik MasterChef. Ta se ji je zaradi močne konkurence izmuznil iz rok, a je hkrati dobila potrditev, da je na pravi poti.

OGLAS

Prvič doslej ste se kuharji borili za predpasnike in vstop v tekmovanje. Sama si kuhala vseh devet krogov, kar ni bil mačji kašelj. Kakšna je bila zate ta preizkušnja? Kuhati v kuhinji MasterChef je bila enkratna priložnost in kljub temu, da sem se od chefov, sotekmovalcev in oddaje poslovila že tako kmalu, mi bo ostala v lepem spominu. Dolga leta sem oddajo spremljala in si potiho želela, da se tudi jaz znajdem na tem mestu, in želja se mi je uresničila.

Imela si devet priložnosti, da bi dobila predpasnik. Kdaj si si najbolj očitala, da priložnosti nisi izkoristila? Pri majonezi že ne bi rekla, da si kaj očitam, ker enostavno ni šlo. Pri vseh ostalih izzivih pa mi je vedno manjkala pika na i, da bi bila jed oziroma priprava popolna. Karim Merdjadi je med zadnjim kuhanjem pohvalil vse kuharje, saj ste se resnično izkazali. Kako si se počutila ob teh besedah? Res smo se prav vsi resnično izkazali in dali od sebe vse, kar smo v tistem trenutku lahko. Seveda adrenalin in trema, ko se znajdeš v takem tekmovanju, terjata nekaj znanja in poguma, vendar smo vsi bili tam s srcem in željo, da pokažemo in pridobimo novo znanje in izkušnje. Pohvala iz chefovih ust je to tudi dokazala in ob njegovih besedah si lahko rečem samo: Anja, na pravi poti si.

Anja Oberstar FOTO: Domen Jugovar icon-expand

Kako pa si se počutila, ko so se za teboj zaprla vrata kuhinje MasterChef? Občutkov v prvih minutah po izstopu je bilo toliko, da težko rečem, kateri je prevladal: sprva olajšanje, potem žalost, potem je prišel tisti trenutek očitanja, vendar na koncu hvaležnost in zadovoljstvo, ker sem na koncu dneva izbrala pogum in znanje, da sem prišla v oddajo in dobila priložnost kuhati v kuhinji MasterChef pred priznanimi chefi, predvsem pa, da sem si v tako kratkem času lahko izmenjala ogromno kuharskih nasvetov in izkušenj s sotekmovalci. Ob slovesu si povedala, da si v šovu pokazala borbenost in vztrajnost, ki ju želiš prenesti tudi na svoja sinova. Kako so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v šovu? Nikoli nisem niti sama niti s strani svojih najdražjih čutila razočaranja. Vztrajala sem in borila sem se do konca. Pokazala sem to, kar znam, je pa bila konkurenca premočna in znanje iz moje domače kuhinje premajhno. Moja sinova sta oba ponosna name in prav uživala sem, ko sem ju opazovala, s kakšnim veseljem sta me spremljala v teh štirih oddajah.

Anja in njena sinova FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand

Kot si povedala pred začetkom snemanja, želiš doseči, da bi se priprave tort in drugih slaščic brez strahu lotilo čim več ljudi. Ali imaš po sodelovanju v MasterChefu še kakšne druge želje? Med snemanjem oddaje in v času, preživetem s sotekmovalci, ki že imajo neke profesionalne izkušnje v kuhinji, sem šele videla, kaj mi manjka, in z vstopom v ta svet imam željo svoje znanje najprej nadgraditi na ta nivo. Moja začetna pot je šla v popolnoma nasprotno smer od kuhanja, vendar pa je še vedno čas, da to znanje pridobim, potem pa grem svojim sanjam naproti. 16 kuharjev si je priborilo predpasnike in tekmovanje se šele začenja. Kdo je tvoj favorit za zmago? Moja favoritka je Anamarija. MasterChef Slovenija je na sporedu vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 21.10 na POP TV.