Anja Oberstar: Kako sem to zmogla, še danes ne vem

Anja Oberstar iz Škofje Loke je po poklicu diplomirana ekonomistka, pa čeprav od nekdaj rada kuha. Anja: " V mojih najstniških letih kuhanje ni bila moja prioriteta. Sem rada kuhala, vendar o tem, da bi ga izbrala kot poklic, nisem razmišljala. Morda, ker v tistem času poklic kuharja še ni bil predstavljen na takem nivoju, kot je to danes. Po srednji šoli sem se kmalu zaposlila in s službo dobila možnost potovanj, katera prav tako obožujem. Zelo kmalu so prišli tudi otroci, zato je kuhanje in peka slaščic ostajala v domači kuhinji." Začelo se je v družbi njene mame in babice. Anja: "Vedno sem rada opazovala babico, kako peče piškote, potico, torte ... ampak vedno sem lahko samo gledala. In mogoče je bilo to tisto, kar je vzbujalo interes za peko in kuhanje, ker – jaz tudi želim to delat'! "

Anja je oseba, ki nenehno išče pustolovščine in dogodivščine, nove stvari in nove izzive. Takšen bo tudi MasterChef Slovenija, kamor prihaja zelo motivirana, kar velja za vsak izziv, ki se ga loti. Anja: "Res je. Vedno se mi mora nekaj dogajati. Več stvari imam odprtih, več energije in motivacije imam. Večinoma za pestro dogajanje danes poskrbita kar otroka, ob katerima mi res ni dolgčas. Poseben izziv v mojem življenju pa je bil, ko sem po srednji šoli odšla v Ameriko, kjer sem bila au-pair (varuška)." Ena njenih dobrih lastnosti je tudi vztrajnost. Tako je tudi v kuhinji, kjer denimo pri peki japonskega cheesecakea po poskusu številka 15 še ni obupala. Anja: "Japonski cheesecake – tako enostaven, pa poln trikov, ampak nisem obupala. Pri vsakem neuspelem poskusu sicer izgubim malo volje, ampak po prespani noči se le-ta hitro vrne in ne bom odnehala, dokler ne uspe."

Življenje nas dela močnejše skozi raznorazne preizkušnje, zanjo je bila najtežja bolezen starejšega sina, ko je bil še dojenček. Anja: "Če se postavim 15 let nazaj, in ko se spomnim, kako sem v tem obdobju funkcionirala in preživela vse to, si lahko rečem, da sem zelo ponosna sama nase, ker od trenutka, ko smo izvedeli za bolezen, pa do trenutka, ko smo dobili potrditev, da je otrok zdrav, niti za sekundo nisem pomislila, da bi lahko prišlo do najhujšega. Enostavno smo se prebijali iz dneva v dan, pa čeprav so bili nekateri res slabi dnevi, vendar sem se vedno veselila tistih lepših. Kako sem to zmogla, še danes ne vem in sem se tudi nehala spraševati. Očitno v takih in podobnih trenutkih pride neka pozitiva in volja, da stojiš ob strani, vzpodbujaš in pomirjaš otroka."

MasterChef preizkušenj se ne boji. Morda bodo k temu pripomogle ravno življenjske preizkušnje, ki so jo naredile močnejšo. Anja: "Življenjske preizkušnje nam res prinesejo neko utrjenost, ampak vsaka preizkušnja je edinstvena in bistvo nje je, da gremo preko sebe, da nam prinesejo še dodatne izkušnje in znanje, zato se MasterChef preizkušenj že prav veselim."