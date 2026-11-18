Nocoj se bo v MasterChef kuhinji odvil zadnji boj za uvrstitev v polfinale letošnje sezone. Prejšnjič se je prvi polfinalistki Ajdi Osta pridružil Dominik Gajšek , potem ko je navdušil z domiselno restavracijsko preobleko tradicionalnega slovenskega zajtrka. Polfinalista bosta kuhanje zasluženo spremljala z balkona, Dominik pa napoveduje spektakularno borbo.

Črna predpasnika bosta še zadnjič nadela Anna Masieievska in Tadej Oblak, ki veljata za izjemno močna tekmovalca. Anna je povedala, da si bo dvoboj vzela kot finale: "Če danes premagam Tadeja, mi ne bo tako težko premagati Dominika in Ajde." A Tadej napoveduje, da bo tretji stol njegov. Kdo si bo nadel zlat predpasnik in kdo se bo poslovil tik pred polfinalom?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.