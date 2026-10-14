Anna in Tadej sta 'potrgala' s svojima krožnikoma

Zadišalo je po pečenki

V MasterChef kuhinji je zadišalo po nedeljski klasiki, pečenki. Sodniki so za izziv izbrali bolj ali manj običajne kose mesa, ki so jih tekmovalci morali spremeniti v vrhunske pečenke. Mojmir Šiftar: "Tej tradicionalni jedi boste pa dodali tudi malo drznosti in malo domišljije." Sodniki so vsakemu kosu mesa določili eno sestavino, ki se z njim zelo dobro ujame. Mojmir: "Ampak to sestavino boste lahko videli šele po začetku kuhanja."

O vrstnem redu izbiranja je odločala sreča. FOTO: POP TV

Tadej Oblak je prvi izbral svinjski vrat, nameraval se je opreti na slastno mamino pečenko. Tjaša Kušter se je kot druga odločila za goveji rostbif. Ajda Osta je izbrala jelenov hrbet, saj so ji pri srcu divjačinski okusi. Jure Brumen se je odločil za telečjo kračo, sodnikom in gledalcem je namreč želel predstaviti nekaj nenavadnega. Tanja Rajar je izbrala svinjsko kračo, ki jo je za trgatve pripravljala njena pokojna babica. Anna Masieievska se je odločila za jagenjčka, ki ga pogosto pripravlja njen oče. Tilen Zonta je izbral goveje pleče, Gregorju Spudiču pa je ostal kos, ki si ga ni želel, telečja prsa. Za kuhanje so imeli na voljo 160 minut in ves čas odprto trgovino, pred začetkom kuhanja jih je presenetila še vsebina kloš.

Anna in Tadej navdušita s svojima krožnikoma

Tilen je goveje pleče moral združiti s črnim česnom. S slednjim je infuziral krompirjev pire, poleg pa je pripravil še popečen vitlof, čokoladno omako ter okisano redkev in redkvico. Mojmir je jed pohvalil kot zelo dobro, pečenka je bila popolno pečena. Sodnik je pohvalil tudi vse ostale komponente, omaka se mu je zdela fenomenalna, a je zasenčila črn česen. Gregor je skupaj s telečjimi prsi dobil miso pasto, ki jo je uporabil v marinadi. Poleg je pripravil krompirjev pire s špinačo, krompirjev rosti ter limonin gel. Mojmir je rosti pohvalil kot fenomenalnega, omaka je bila božanska, a je bil limonin gel odveč, prsa so bila premalo pečena, kurkuma pa je zasenčila okus po miso pasti. Tanja je skupaj s telečjo kračo dobila sušene paradižnike, ki jih je uporabila v omaki in kolerabinem pireju. Poleg je pripravila še pire iz rozin in okisano cvetačo. Videz krožnika ni navdušil, krača je bila premalo pečena, cvetača je bila preveč kisla, koleraba preintenzivna, rozine presladke. Anna je izpolnila svojo obljubo in pred sodnike postavila zelo lep krožnik. Jagnječje pleče je morala združiti s fermentirano limono, ki jo je vključila v omako. Pripravila je še korenčkov pire, čebulo, pečene gobe in ohrovtove raviole, polnjene z rikoto, gobami in česnom. Mojmir: "Oče bi bil ponosen." Meso je bilo sočno, pire gladek, omaki je dodala ravno prav fermentirane limone.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Zmagovalna jed Anne Masieievske POP TV

Zmagovalna jed Tadeja Oblaka POP TV



Videz Tjašinega krožnika ni navdušil. Tekmovalka je skupaj z rostbifom dobila plemenit sir, ki ga je vključila v vojvodinjin krompir. Pripravila je tudi okisano šalotko in pečenkino omako. Meso je bilo lepo pečeno, Mojmir je pohvalil tudi način, kako je uporabila sir, a je bil Karim Merdjadi mnenja, da ga je uporabila premalo. Ajda je morala z jelenjim plečem združiti brinove jagode. Pripravila je še sirov štrukelj, omako iz gozdnih sadežev in brinovca, mesno omako ter gobov pire. Luka Jezeršek je jed opisal kot konfuzno, komponente se niso lepo dopolnjevale, tudi štruklji ji niso uspeli. Jure je predstavil telečjo kračo v testu. Poleg je pripravil omako z gorčičnimi semeni, ožgan por, kuhano korenje in okisano jabolko. Karim je videz opisal kot izvenzemeljsko plovilo, ki je pristalo na nekem planetu, oziroma veliko klobaso, v katero se je bal zarezati. Jed je opisal kot nepovezano in konfuzno, meso ni bilo pravilno pečeno, niti ni bilo začinjeno, težava je bila tudi v vseh ostalih komponentah. Tadej je svinjski vrat v obliki porkete združil z ingverjem, ki ga je vključil v pire iz koromača in zelene. Poleg je pripravil dušen koromač in salso verde. Luka mu je čestital za krožnik, ki je bil preprost, a popolno uravnotežen. Karim je ocenil, da si je s krožnikom zastavil smer, v katero bo šel: "Kapo dol. Čestitke." Mojmir je pohvalil pametne in premišljene odločitve in pravilne tehnike, s katerimi je pripravil vse komponente.

'Na balkon gresta danes kar oba!'

Pred sodniki sta na koncu ostala Anna in Tadej. Mojmir: "Nocoj sta morala pripraviti pečenko in uporabiti skrivno sestavino. In oba sta, milo rečeno, potrgala." Karim: "Ampak v tem tekmovanju obstajajo pravila." Luka: "In to pravilo je, da se nikoli ne smemo upreti dobremu krožniku. Na balkon gresta danes kar oba!"