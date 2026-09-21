Anna je že oddana, a še ni stopila pred oltar

Anna Masieievska je nadobudna kuharica, ki je komaj s 23 leti pogumno vstopila v boj za 12. pokal MasterChef Slovenija . V oddajo se je prijavila, ko je bila stara komaj 12 let, a v rodni Ukrajini. Želja se ji je po dobrem desetletju tudi uresničila, le da v Sloveniji. Da ima kuharski talent, se je potrdilo že na začetku tekmovanja, ko je v predstavitvenem dvoboju premagala velikega konkurenta Tilna Zonto . Mojmir Šiftar je njene slastne sirnike zmazal do konca, Karim Merdjadi je bil navdušen, Luka Jezeršek pa je bil počaščen, da jo je lahko spoznal.

Anna se je v Slovenijo preselila leta 2019. Anna: "Takrat sem bila stara 16 let in sem zaključila gimnazijo v Ukrajini in z družino smo se odločili, da grem študirat turizem v Slovenijo." In zakaj ravno Slovenija? Anna: "Bila je čisto naključna izbira. Mama je na spletu videla eno objavo o Sloveniji, pa me je vprašala, če bi slučajno hotela iti tja študirat namesto v Kijev."

Kot je povedala Luku, študija turizma ne bo dokončala, saj se je zaljubila v kulinarično ustvarjanje. Tako je presenetila z izjavo, da želi postati najboljša slaščičarka na svetu in zamenjati Karima Merdjadija. Anna je prepričana, da si je treba cilje postavljati visoko. Anna: "Čim višje si postaviš cilj, tem več imaš motivacije, da enkrat do njega prideš. Osebno ne razumem ljudi, ki nimajo visokih ciljev, ker to ti res daje občutek, da zmoreš vse na svetu." Tudi v tekmovanju ima visoke cilje, nič manj kot zmago.

A do finala je še dolga pot, pred njo je še veliko individualnih in skupinskih izzivov. Kot vodja se je sicer že preizkusila, to vlogo so ji sodniki dodelili za zadnji skupinski izziv. Takrat je še pred začetkom kuhanja presenetila z izjavo: "Včasih mi mož reče, naj mu nekaj pustim, naj ga ne nadzorujem toliko ... Poskušam ga čim manj nadzorovati, ker razumem, da on ni moj otrok."