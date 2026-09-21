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MasterChef Slovenija

Anna je že oddana, a še ni stopila pred oltar

Velenje, 21. 09. 2026 08.59 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Anna Masieievska

Anna Masieievska je povsem po naključju prišla študirat turizem v Slovenijo, a jo srce že dolga leta vleče v kulinarične vode. Mlada tekmovalka pravi, da je tudi s svojimi kuharskimi veščinami očarala svojega partnerja, s katerim pa v resnici ni poročena.

Anna Masieievska je nadobudna kuharica, ki je komaj s 23 leti pogumno vstopila v boj za 12. pokal MasterChef Slovenija. V oddajo se je prijavila, ko je bila stara komaj 12 let, a v rodni Ukrajini. Želja se ji je po dobrem desetletju tudi uresničila, le da v Sloveniji. Da ima kuharski talent, se je potrdilo že na začetku tekmovanja, ko je v predstavitvenem dvoboju premagala velikega konkurenta Tilna Zonto. Mojmir Šiftar je njene slastne sirnike zmazal do konca, Karim Merdjadi je bil navdušen, Luka Jezeršek pa je bil počaščen, da jo je lahko spoznal.

Anna Masieievska
Anna Masieievska
FOTO: POP TV

Anna se je v Slovenijo preselila leta 2019. Anna: "Takrat sem bila stara 16 let in sem zaključila gimnazijo v Ukrajini in z družino smo se odločili, da grem študirat turizem v Slovenijo." In zakaj ravno Slovenija? Anna: "Bila je čisto naključna izbira. Mama je na spletu videla eno objavo o Sloveniji, pa me je vprašala, če bi slučajno hotela iti tja študirat namesto v Kijev."

Kot je povedala Luku, študija turizma ne bo dokončala, saj se je zaljubila v kulinarično ustvarjanje. Tako je presenetila z izjavo, da želi postati najboljša slaščičarka na svetu in zamenjati Karima Merdjadija. Anna je prepričana, da si je treba cilje postavljati visoko. Anna: "Čim višje si postaviš cilj, tem več imaš motivacije, da enkrat do njega prideš. Osebno ne razumem ljudi, ki nimajo visokih ciljev, ker to ti res daje občutek, da zmoreš vse na svetu." Tudi v tekmovanju ima visoke cilje, nič manj kot zmago.

A do finala je še dolga pot, pred njo je še veliko individualnih in skupinskih izzivov. Kot vodja se je sicer že preizkusila, to vlogo so ji sodniki dodelili za zadnji skupinski izziv. Takrat je še pred začetkom kuhanja presenetila z izjavo: "Včasih mi mož reče, naj mu nekaj pustim, naj ga ne nadzorujem toliko ... Poskušam ga čim manj nadzorovati, ker razumem, da on ni moj otrok."

Anna pojasnjuje, da v resnici še ni stopila pred oltar. Anna: "Nisva še uradno poročena, vendar ker sva skupaj že skoraj 6 let, se kličeva mož oziroma žena. Ne vem zakaj, ampak tako traja že kar nekaj časa." Na vprašanje, kdo sploh je moški, ki je osvojil njeno srce in kako sta se spoznala, smo ostali brez odgovora. Anna: "Na žalost o vseh stvareh glede najinega osebnega življenja ne bi želela govoriti, zato bodo nekatere stvari, kot na primer ta, ostale skrivnost."

In če že nismo izvedeli, s čim je njen dragi očaral njo, pa vsaj vemo, s čim je sama med drugim očarala njega. Ljubezen gre skozi želodec in mlada tekmovalka potrdi, da je bilo po vsej verjetnosti tako tudi v njunem primeru. Anna: "Mogoče je bilo prav to, da zares dobro kuham, zadnja pika na i, da sva se odločila nadaljevati življenjsko pot skupaj (smeh)."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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