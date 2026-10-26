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MasterChef Slovenija

Anna Masieievska zasluženo do zadnje značke imunitete

Velenje, 26. 10. 2026 21.20 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so se morali izjemno potruditi, da bi osvojili imuniteto, saj so pripravljali izjemno zahtevno sladico po receptu Urške Pikec. Najbolj uspešna je bila Anna Masieievska, ki je dostavila zelo lepo in okusno sladico, in zasluženo postala imetnica zadnje značke.

Rdeč nagelj brez popravnega izpita

Jure Brumen si je na prejšnjem kuhanju priboril prednost, zato je sam izbiral med sladicama, ki so ju sodniki postavili na meni zadnje bitke za imuniteto. Mojmir Šiftar: "Ne glede na to, kako se boš odločil, bo ta izziv potekal v znamenju cvetja." Prvi je bil Rdeč nagelj slaščičarke Urše Pikec, druga je bila finalna sladica nekdanje MasterChef sodnice Alme Rekič. Luka Jezeršek je opozoril, da sta obe izredno zahtevni, Jure pa se je po ogledu obeh sladic odločil za nagelj.

Z njegovo odločitvijo so bili zadovoljni vsi tekmovalci. Dobili so recept in dve uri časa za pripravo. Trgovina je bila zaprta, sestavine so jih čakale na kuharskih postajah. Karim Merdjadi: "Ampak sestavin bo le toliko, kolikor jih potrebujete za en poskus." Mojmir: "Če vam danes na katerem koli koraku spodleti, ni popravnega izpita."

Težave so se kar vrstile

Karim je poudaril, da morajo tekmovalci slediti receptu, česar denimo nista storili Tanja Rajar in Anna Masieievska. Sodnik je obe opozoril, da je recept namenjen temu, da jima olajša delo. Jure je imel težave že pri prvem koraku. Potem ko ni našel rešitve, je nadaljeval z drugimi koraki. Tadej Oblak je povedal, da zmago privošči še komu drugemu, sam je namreč kuhal z že osvojeno značko. Tudi Gregor Spudič ni kuhal z mislimi na nagrado izziva, želel se je dokazati. Gregor: "Če hočeš biti prvi, ni bližnjic v življenju."

Tanja je v nadaljevanju ugotovila, da je v modelirno čokolado namesto invertnega sladkorja dala glukoznega. Slednjega bi potrebovala pri pripravi preliva. Tekmovalka ni obupala, količine je zmanjšala in pripravila manjšo količino preliva, a je takoj zatem naredila novo napako. Težave je imela tudi pri oblikovanju naglja, saj je bila njena masa premehka. Gregor je ugotovil, da se njegova tortica ni dovolj strdila, Jure pa, da je nekdo vzel njegov preliv. Gregor mu je nato odstopil svojega, saj se je zavedal, da svoje tortice ne bo mogel dostaviti. Tudi Tadeju tortice niso šle iz modelčka, uspelo ni niti Tanji.

Zmagovalna tortica Anne Masieievske
Zmagovalna tortica Anne Masieievske
FOTO: POP TV

Zaplet s prelivom

Ian Polak Rožac je ugotovil, da je njegov preliv še vedno v hladilniku in da je sam vzel Juretovega. Povedal je, da česa takega ne bi storil namenoma. Juretu se je pred vsemi opravičil, češ da ni bil pozoren, ko je v naglici zagrabil posodo in pohitel s pripravo sladice. Jure mu tega ni zameril, se mu je pa zdelo čudno, ker sta imela popolnoma drugačni posodi na dveh različnih policah v hladilniku. Nakar sta oba tekmovalca izvedela, da sodniki njunih sladic ne bodo poskusili, saj ju v celoti nista pripravila sama. Jure je bil šokiran, saj krivda ni bila njegova.

Samo tri tortice pred sodnike

Ajda Osta je imela podobne težave kot sotekmovalci. Tudi njena tortica se ni ustrezno strdila, a jo je kljub temu dokončala. Sodniki so jo tudi poskusili in Karim je pohvalil vse komponente, žal pa so bila zaradi njenih težav razmerja podrta, zato v njej niso mogli uživati kot v lepi celoti. Mojmir je ocenil, da ji je do popolnega rezultata zmanjkalo 5 minut: "Ampak 5 minut je v tej kuhinji veliko."

Pred sodnike je nato prišel Dominik Gajšek, a ni bil ponosen na svoj izdelek. Cvet je bil lep, sama tortica pa ne. Ker se je sesedla, Luka ni okušal želeja. Karim je pohvalil komponente, težava je bila v tehnikah.

Anna več kot zasluženo do značke

Anna je pred sodnike postavila zelo lepo tortico, tako je bilo tudi ob prerezu. Mojmir je po okušanju povedal, da je lepo sledila receptu, pri tem pa dobro izkoristila svoje slaščičarsko znanje in občutek. Pohvalil je vse komponente: "Bravo!" Karim je dodal, da je tortica takšna, kot mora biti, pohvalil je tehnike, le cvet ni bil ravno podoben naglju. Luka ji je za njeno delo podaril rožico, takoj zatem pa ji je Karim nadel še zadnjo značko imunitete. Povedal je, da je več kot zaslužena.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 anna masieievska

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