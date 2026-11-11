Anna po neverjetnem napredku na balkon z mešanimi občutki

Dragocenost za dva kroga kuhanja

Trije tekmovalci so na novem izzivu kuhali z žafranom, ki velja za najdražjo začimbo na svetu. Mojmir Šiftar: "Moč žafrana je v njegovi nežnosti. Če ga uporabiš pravilno, odpre svet barv, vonja in okusov. V kulinariki je kralj začimb, ker lahko v trenutku neko običajno jed spremeni v nekaj popolnega." Žafran je moral biti zvezda vsakega krožnika. Luka Jezeršek je napovedal dva kroga kuhanja, tekmovalci pa so v ličnih škatlicah dobili žafran za oba kroga. Karim Merdjadi: "Že prvi krog bo za nekoga med vami odločilen. Najboljši si bo priboril prednost za drugi krog. Ta prednost lahko odloča o nocojšnjem zmagovalcu." Za najslabšega ni bilo druge priložnosti.

Žafran FOTO: POP TV

Anna najboljša v prvem krogu

Tekmovalci so morali najprej pripraviti slano jed, na voljo so imeli 70 minut časa in odprto trgovino. Sodniki so med kuhanjem povedali, da v eno idejo verjamejo, drugo si predstavljajo, v eno pa dvomijo. Jure Brumen je bil dvakrat neuspešen pri pripravi žafranove majoneze in Karim je napovedal, da ga lahko reši le čudež. Anna Masieievska je pripravila žafranov tris s tatarcem iz kozic, ocvrto kroglico s kozicami in žafranom, limonino peno z žafranom in čipsom iz pastinaka ter piščančjo omako z žafranom. Karim je bil ponosen nanjo: "Jaz v tebi vidim neverjeten napredek v razumevanju okusov, v razumevanju postavitev, v razumevanju same kulinarike." Jed je opisal kot izjemno prefinjeno.

Jure je presenetil s svojim krožnikom, a je iskreno priznal, da žafrana ni čutil ali pa ga morda ne pozna. Karim je po okušanju izpustil izdih olajšanja, tekmovalec je po čudežu poudaril okus po žafranu. Luka je krožnik opisal kot enostavnega, a s popolnimi komponentami. Tudi Mojmir je pohvalil pravilno pripravo rakcev, s katero je žafran prišel lepo do izraza: "Bravo!" Dominik Gajšek je pripravil adas polo, jed z basmati rižem, rjavo lečo, mletim janječjim mesom, rozinami v črnem čaju in jogurtovo omako. Karim je užival v jedi, a v njej ni okušal žafrana. Luka se mu je zahvalil za okusno jed, tudi Mojmir bi je pojedel celo vedro, a tekmovalec z njo ni izpolnil pričakovanj sodnikov na tokratnem izzivu. Dominik je moral naravnost na izločitveni dvoboj.

Prednost za Anno

Jure in Anna sta se prebila v drugi krog kuhanja, tekmovalka pa je kot zmagovalka izziva dobila prednost. Izbrala je sestavino za sladico, ki sta jo morala z Juretom uporabiti poleg žafrana. Odločila se je za pistacijo, kar je bila tudi tekmovalčeva želja. Na voljo sta imela 70 minut in odprto trgovino. Jure je v prvem kuhanju porabil več kot polovico žafrana, zato ni bilo prostora za napake.

Jure je bil vesel, ker je Anna izbrala pistacijo. FOTO: POP TV

Anna na balkon z mešanimi občutki

Anna je pripravila mille-feuille s testom iz rjavega sladkorja, kremo pomaranče in žafrana, nadev iz pistacij in sladoled iz žafrana in cvetnega praha. Karima videz ni povsem pritegnil, a je pohvalil testo. Želel bi si več žafrana v kremi, pa tudi v sladoledu. Luka je pohvalil lep preplet žafrana in pistacije, zmotil pa ga je cvetni prah. Mojmirju je bila sladica premalo sladka, saj bi, kot je povedal, prav sladkor povzdignil okus po žafranu. Jure je pripravil žafranov sladoled, biskvit in drobljenec iz pistacije ter kroglice v olivnem olju. Karim je pohvalil sladoled, v katerem se je lepo okušal žafran. Težava je bila v preveliki količini suhih komponent. Luka je dodal, da se komponente ne povezujejo v celoto, Mojmir je težavo videl v doziranju in datljih. Karim je po okušanju povedal: "Vajini sladici nas nista prepričali." Annina ni bila dovolj sladka, žafran se ni dovolj okušal. Juretovi sladici je manjkalo svežine, datlji so zakrili okus po žafranu. Zmagovalka je postala Anna, ki pa se je na balkon povzpela z mešanimi občutki. Jure je bil ponosen nase, a ga čaka izločitveni dvoboj z Dominikom.