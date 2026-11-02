Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Anna s popolno sladico v najboljšo peterico sezone

Velenje, 02. 11. 2026 21.31 pred 28 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Anna Masieievska je imela težko nalogo, ko je morala iz na prvi pogled nenavadnih sestavin pripraviti restavracijsko sladico. Po prvotnem presenečenju je hitro našla rešitve, na koncu pa pred sodnike prinesla popolno jed. Z njo si je priborila prvo mesto v najboljši peterici sezone.

Zanimivi dvoboji za prvo mesto v najboljših 5

Luka Jezeršek je začetek novega kuhanja napovedal z besedami: "Danes bomo izvedeli, kdo med vami bo prvi med top 5." Ker je v tekmovanju samo še šest kuharjev, sta morala Tadej Oblak in Anna Masieievska predati znački imunitete. Luka: "Za prvo mesto med najboljših 5 boste morali najprej premagati svojega nasprotnika." Mojmir Šiftar: "Zdaj se že tako dobro poznate, da točno veste, koga lahko premagate. Zato boste nocoj dvobojevalca izbirali sami." Jure Brumen je izbral Gregorja Spudiča, ki se po njegovih ocenah še lovi in raste v tekmovanju. Gregor je ocenil, da sta oba imela vzpone in padce, da ima Jure sicer veliko idej, ki pa jih je treba tudi realizirati in prepričati z okusi, zato sta si dokaj enakovredna.

Dominik Gajšek se je želel pomeriti z Anno Masieievsko.
Dominik Gajšek se je želel pomeriti z Anno Masieievsko.
FOTO: POP TV

Dominik Gajšek je izbral Anno, da bi skupaj povadila, v njej pa je videl močno konkurentko. Tekmovalka je povedala, da mora premagati vsakogar, če želi priti do zmage, a bi tudi sama izbrala Dominika. V zadnjem paru sta pristala Tadej in Ajda Osta. Tekmovalec je ocenil, da ima njegova nasprotnica prednost na sladkem terenu, Ajda pa je poudarila, da je Tadej poln idej in je že večkrat dokazal, da zna kuhati.

Sodniki so dvoboje dodatno začinili, kajti nasprotniki so si lahko olajšali kuhanje ali pa ga otežili. Luka: "Eden izmed vaju bo odločil, kakšno jed bosta kuhala, drugi pa bo izbral sestavine. Mi bomo poskusili jed boljšega." Jure se je odločil za slano morsko jed, Tadej za zelenjavno, Anna pa za hladno sladico. Njihovi nasprotniki so nato šli nabrat sestavine za svoj par. Mojmir: "Vse, kar boste prinesli iz trgovine, boste morali v jedi tudi uporabiti, zato izbirajte premišljeno." Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut.

Gregor, Ajda in Dominik so presenetili z vsebinami svojih košaric, predvsem Anna je bila presenečena nad izborom za sladico, med drugim zeleno in svinjsko mastjo z ocvirki. Tekmovalka je morala, tako kot Tadej in Ajda, svojo jed šele skreirati, a je hitro našla rešitve. Jure je bil zadovoljen, medtem ko je imel Tadej velike težave s tem, kako bi uporabil vse sestavine, ki jih je nabrala Ajda. Bilo jih je veliko, uporabiti pa je moral vse.

Vsi tekmovalci so navdušili, Anna pa je pripravila popolno sladico

Sodniki so si po kuhanju ogledali vse jedi in poskusili nekaj komponent. Preden so razglasili zmagovalce dvobojev, je Mojmir povedal: "Z razlogom ste vsi v top 6, ker ste danes res pokazali napredek." Pohvalil je njihov trud in odlične jedi.

Annina popolna sladica
Annina popolna sladica
FOTO: POP TV

Med Ajdo in Tadejem je potekal zelo izenačen boj, obe jedi sta bili zelo premišljeni, oba tekmovalca sta si zadala ogromno tehnik. Mojmir: "A le enemu je uspelo vse izpeljati do konca." To je bil Tadej, ki je pripravil paradižnikovo vodo in solato iz stebelne zelene. Mojmir: "So solate in so MasterChef solate. Tvoja je definitivno MasterChef solata." Karim: "To je definicija moderne solate. Bravo, Tadej."

Sodnike je prepričal izgled in bolj dodelani okusi Juretove jedi. Tekmovalec je pripravil skagenroro oziroma kremasto skandinavsko solato z lososom. Mojmir je njegovemu dekletu po okušanju sporočil: "Ko boš to gledala, ga objemi, pa mu daj ljubčka." Pohvalil je fenomenalno kombinacijo tekstur in okusov, vse komponente so bile popolne. Dodal je še, da bi ga objel in poljubil, a da naj to naredi njegovo dekle. Karim: "Vse slavospeve ti lahko zapojem ob tej prekrasni jedi, ki je izredno okusna ... Kapo dol."

Karim je povedal, da so pri zadnjem dvoboju imeli najtežjo odločitev. Dominik je sicer pokazal napredek, a je pretehtalo znanje, ki ga ima Anna več na slaščičarskem področju. Njena sladica je bila zelo lepa, na njem so bili sladoled iz belega čaja, drobljenec z ocvirkovo mastjo, marinirana jabolka, jabolčna omaka, pena iz gomoljne zelene in listič iz cvetnega praha. Karim je bil vesel in ponosen na tekmovalko: "Ganjen sem, zaradi tega ker tvoja sladica je popolna." Dodal je, da je stopila v škornje restavracijske slaščičarke. Anni se je zdelo neverjetno, da je prav iz njegovih ust slišala takšne pohvale. Luka je dodal, da je visoko postavila letvico ne samo sebi, ampak vsem tekmovalcem. Anna pa ni premagala samo svojega nasprotnika v dvoboju, z najboljšo jedjo se je kot prva prebila v najboljšo peterico sezone.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
masterchef slovenija 2026 anna masieievska

Bliža se vrhunec sezone, začenja se boj za mesta v elitni peterici

24ur.com Klara Šmigoc je prva polfinalistka: To so neverjetni občutki
Okusno.je S to jedjo se je tekmovalka uvrstila med top pet
24ur.com Tanji je zmaga vedno ušla za las, tokrat ji je uspelo
24ur.com Za Laro največji izziv ni bilo kuhanje, temveč ...
Okusno.je Sladica z refoškom, ki je navdušila sodnike v MasterChefu
24ur.com Kuhanje z zmagovalko MasterChefa: V šovu sem hrepenela po kritiki
Okusno.je VIDEO: Ana kuha... po italijansko
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ali63
02. 11. 2026 21.52
Kaj lahko prenehate porivat Anno naprej? Lani Čehinja, letos Ukrajinka. Resno??
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Voyage je postal očka: Nekoč je sanjal prav o tem
Voyage je postal očka: Nekoč je sanjal prav o tem
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
'Enaki sta!' Severina s seksi preobrazbo poskrbela za spletni vihar
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Nevarnosti na cesti v hladnejših mesecih: Kako varno prevoziti jesen in zimo
Nevarnosti na cesti v hladnejših mesecih: Kako varno prevoziti jesen in zimo
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022