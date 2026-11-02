Anna s popolno sladico v najboljšo peterico sezone

Zanimivi dvoboji za prvo mesto v najboljših 5

Luka Jezeršek je začetek novega kuhanja napovedal z besedami: "Danes bomo izvedeli, kdo med vami bo prvi med top 5." Ker je v tekmovanju samo še šest kuharjev, sta morala Tadej Oblak in Anna Masieievska predati znački imunitete. Luka: "Za prvo mesto med najboljših 5 boste morali najprej premagati svojega nasprotnika." Mojmir Šiftar: "Zdaj se že tako dobro poznate, da točno veste, koga lahko premagate. Zato boste nocoj dvobojevalca izbirali sami." Jure Brumen je izbral Gregorja Spudiča, ki se po njegovih ocenah še lovi in raste v tekmovanju. Gregor je ocenil, da sta oba imela vzpone in padce, da ima Jure sicer veliko idej, ki pa jih je treba tudi realizirati in prepričati z okusi, zato sta si dokaj enakovredna.

Dominik Gajšek se je želel pomeriti z Anno Masieievsko. FOTO: POP TV

Dominik Gajšek je izbral Anno, da bi skupaj povadila, v njej pa je videl močno konkurentko. Tekmovalka je povedala, da mora premagati vsakogar, če želi priti do zmage, a bi tudi sama izbrala Dominika. V zadnjem paru sta pristala Tadej in Ajda Osta. Tekmovalec je ocenil, da ima njegova nasprotnica prednost na sladkem terenu, Ajda pa je poudarila, da je Tadej poln idej in je že večkrat dokazal, da zna kuhati. Sodniki so dvoboje dodatno začinili, kajti nasprotniki so si lahko olajšali kuhanje ali pa ga otežili. Luka: "Eden izmed vaju bo odločil, kakšno jed bosta kuhala, drugi pa bo izbral sestavine. Mi bomo poskusili jed boljšega." Jure se je odločil za slano morsko jed, Tadej za zelenjavno, Anna pa za hladno sladico. Njihovi nasprotniki so nato šli nabrat sestavine za svoj par. Mojmir: "Vse, kar boste prinesli iz trgovine, boste morali v jedi tudi uporabiti, zato izbirajte premišljeno." Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut. Gregor, Ajda in Dominik so presenetili z vsebinami svojih košaric, predvsem Anna je bila presenečena nad izborom za sladico, med drugim zeleno in svinjsko mastjo z ocvirki. Tekmovalka je morala, tako kot Tadej in Ajda, svojo jed šele skreirati, a je hitro našla rešitve. Jure je bil zadovoljen, medtem ko je imel Tadej velike težave s tem, kako bi uporabil vse sestavine, ki jih je nabrala Ajda. Bilo jih je veliko, uporabiti pa je moral vse.

Vsi tekmovalci so navdušili, Anna pa je pripravila popolno sladico

Sodniki so si po kuhanju ogledali vse jedi in poskusili nekaj komponent. Preden so razglasili zmagovalce dvobojev, je Mojmir povedal: "Z razlogom ste vsi v top 6, ker ste danes res pokazali napredek." Pohvalil je njihov trud in odlične jedi.

Annina popolna sladica FOTO: POP TV

Med Ajdo in Tadejem je potekal zelo izenačen boj, obe jedi sta bili zelo premišljeni, oba tekmovalca sta si zadala ogromno tehnik. Mojmir: "A le enemu je uspelo vse izpeljati do konca." To je bil Tadej, ki je pripravil paradižnikovo vodo in solato iz stebelne zelene. Mojmir: "So solate in so MasterChef solate. Tvoja je definitivno MasterChef solata." Karim: "To je definicija moderne solate. Bravo, Tadej." Sodnike je prepričal izgled in bolj dodelani okusi Juretove jedi. Tekmovalec je pripravil skagenroro oziroma kremasto skandinavsko solato z lososom. Mojmir je njegovemu dekletu po okušanju sporočil: "Ko boš to gledala, ga objemi, pa mu daj ljubčka." Pohvalil je fenomenalno kombinacijo tekstur in okusov, vse komponente so bile popolne. Dodal je še, da bi ga objel in poljubil, a da naj to naredi njegovo dekle. Karim: "Vse slavospeve ti lahko zapojem ob tej prekrasni jedi, ki je izredno okusna ... Kapo dol." Karim je povedal, da so pri zadnjem dvoboju imeli najtežjo odločitev. Dominik je sicer pokazal napredek, a je pretehtalo znanje, ki ga ima Anna več na slaščičarskem področju. Njena sladica je bila zelo lepa, na njem so bili sladoled iz belega čaja, drobljenec z ocvirkovo mastjo, marinirana jabolka, jabolčna omaka, pena iz gomoljne zelene in listič iz cvetnega praha. Karim je bil vesel in ponosen na tekmovalko: "Ganjen sem, zaradi tega ker tvoja sladica je popolna." Dodal je, da je stopila v škornje restavracijske slaščičarke. Anni se je zdelo neverjetno, da je prav iz njegovih ust slišala takšne pohvale. Luka je dodal, da je visoko postavila letvico ne samo sebi, ampak vsem tekmovalcem. Anna pa ni premagala samo svojega nasprotnika v dvoboju, z najboljšo jedjo se je kot prva prebila v najboljšo peterico sezone.