Annin odziv: Še vedno se mi zdi, da vse skupaj sploh ni resnično

Za prvo mesto v najboljši deseterici ste se pomerili v dvobojih. Ti si izbrala hladno sladico, tvoj nasprotnik Dominik Gajšek pa je izbral sestavine zanjo. Tvoja prva reakcija je bila: "A res?" Spraševala si se, ali Dominik ve, da pripravljata sladico. Ali so bile to najbolj neobičajne sestavine, s katerimi si pripravljala sladico?

Seveda nisem pričakovala ničesar podobnega, še posebej ne med sestavinami za sladico. Največji izziv sta mi predstavljala gomolj zelene in ocvirki oziroma svinjska mast. Ampak kot je rekel Karim: "Vsak izziv se da rešiti."

Hitro si se zbrala in odločila si se, da se boš dokazala, nameravala si pokazati vse tehnike, ki jih poznaš. Kje si pravzaprav nabirala svoje znanje, ki ga imaš za svojih 22 let res veliko?

Večino znanja sem pridobila že med sezono in zdi se mi, da se ta napredek zelo pozna. Glede tega, kje sem ga nabirala, je precej težko govoriti, saj sem se učila povsod: iz knjig, na družbenih omrežjih, od sotekmovalcev v MasterChefu in v različnih restavracijah, ki sem jih obiskovala med sezono, da bi dobila nov navdih.

Pripravila si sladico, ki jo je Karim Merdjadi opisal kot popolno. Dokazala si, da lahko delaš z nenavadnimi sestavinami, s tem pa si stopila v čevlje restavracijske slaščičarke in naredila prve korake na poti do najboljše slaščičarke na svetu. Kakšni so tvoji spomini na to okušanje oziroma kako danes gledaš na ta dosežek?

Še vedno se mi zdi, da vse skupaj sploh ni resnično. Če bi mi kdo pred enim letom rekel, da bom pripravljala sladico iz takšnih sestavin, pa še to kot ena izmed šestih najboljših kuharskih amaterjev v Sloveniji, bi si mislila, da je zmeden. Zelo sem ponosna nase in zdaj razumem, da lahko brez dvoma dosežem vsak cilj, ki si ga zastavim.

Kako pa ti je uspel tak preskok v tekmovanju, glede na to, da si se še pred nekaj tedni lovila s prezentacijami? Okuse tvojih jedi so sicer sodniki vedno pohvalili.

Samo veliko vaje in nič drugega. Žal se ni zgodilo po kakšnem čudežu. Veliko sem risala, da bi vizualizirala, kar imam v glavi, in gledala fotografije različnih postavitev jedi. Glede na to, kako zasedeni smo bili zaradi snemanja, sem vsak prosti dan doma za pripravo in piljenje postavitev jedi namenila vsaj devet ur. Med snemalnimi dnevi pa sem vstajala že ob 4.30 ali ob 5. uri zjutraj, da bi res izkoristila vsak trenutek in izboljšala svoje znanje.

Anna v zaodrju s Tadejem Oblakom FOTO: osebni arhiv tekmovalke

Na koncu ti ni uspelo premagati samo Dominika, postala si zmagovalka izziva in zasedla prvo mesto v najboljši peterici. Tadej je izjavil, da 'ga zadnjih nekaj epizod odbijaš' in da postajaš strah in trepet sotekmovalcev. Kako bi to komentirala?