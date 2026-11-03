Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Annin odziv: Še vedno se mi zdi, da vse skupaj sploh ni resnično

Velenje, 03. 11. 2026 13.57 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Anna Masieievska

Anna Masieievska je od začetka tekmovanja sodnike navduševala z okusi svojih jedi, z ogromno vaje je neverjetno hitro naredila preskok tudi v postavitvah krožnikov. Njeno znanje ji je kot prvi omogočilo preboj v najboljšo peterico. Uspeh jo je navdal z zavedanjem, da lahko doseže vsak cilj.

Za prvo mesto v najboljši deseterici ste se pomerili v dvobojih. Ti si izbrala hladno sladico, tvoj nasprotnik Dominik Gajšek pa je izbral sestavine zanjo. Tvoja prva reakcija je bila: "A res?" Spraševala si se, ali Dominik ve, da pripravljata sladico. Ali so bile to najbolj neobičajne sestavine, s katerimi si pripravljala sladico?

Seveda nisem pričakovala ničesar podobnega, še posebej ne med sestavinami za sladico. Največji izziv sta mi predstavljala gomolj zelene in ocvirki oziroma svinjska mast. Ampak kot je rekel Karim: "Vsak izziv se da rešiti."

Hitro si se zbrala in odločila si se, da se boš dokazala, nameravala si pokazati vse tehnike, ki jih poznaš. Kje si pravzaprav nabirala svoje znanje, ki ga imaš za svojih 22 let res veliko?

Večino znanja sem pridobila že med sezono in zdi se mi, da se ta napredek zelo pozna. Glede tega, kje sem ga nabirala, je precej težko govoriti, saj sem se učila povsod: iz knjig, na družbenih omrežjih, od sotekmovalcev v MasterChefu in v različnih restavracijah, ki sem jih obiskovala med sezono, da bi dobila nov navdih.

Pripravila si sladico, ki jo je Karim Merdjadi opisal kot popolno. Dokazala si, da lahko delaš z nenavadnimi sestavinami, s tem pa si stopila v čevlje restavracijske slaščičarke in naredila prve korake na poti do najboljše slaščičarke na svetu. Kakšni so tvoji spomini na to okušanje oziroma kako danes gledaš na ta dosežek?

Še vedno se mi zdi, da vse skupaj sploh ni resnično. Če bi mi kdo pred enim letom rekel, da bom pripravljala sladico iz takšnih sestavin, pa še to kot ena izmed šestih najboljših kuharskih amaterjev v Sloveniji, bi si mislila, da je zmeden. Zelo sem ponosna nase in zdaj razumem, da lahko brez dvoma dosežem vsak cilj, ki si ga zastavim.

Kako pa ti je uspel tak preskok v tekmovanju, glede na to, da si se še pred nekaj tedni lovila s prezentacijami? Okuse tvojih jedi so sicer sodniki vedno pohvalili.

Samo veliko vaje in nič drugega. Žal se ni zgodilo po kakšnem čudežu. Veliko sem risala, da bi vizualizirala, kar imam v glavi, in gledala fotografije različnih postavitev jedi. Glede na to, kako zasedeni smo bili zaradi snemanja, sem vsak prosti dan doma za pripravo in piljenje postavitev jedi namenila vsaj devet ur. Med snemalnimi dnevi pa sem vstajala že ob 4.30 ali ob 5. uri zjutraj, da bi res izkoristila vsak trenutek in izboljšala svoje znanje.

Anna v zaodrju s Tadejem Oblakom
Anna v zaodrju s Tadejem Oblakom
FOTO: osebni arhiv tekmovalke

Na koncu ti ni uspelo premagati samo Dominika, postala si zmagovalka izziva in zasedla prvo mesto v najboljši peterici. Tadej je izjavil, da 'ga zadnjih nekaj epizod odbijaš' in da postajaš strah in trepet sotekmovalcev. Kako bi to komentirala?

Takšen komentar je res lepo slišati, še posebej s Tadejeve strani, saj sem ga že večkrat omenila kot svojo največjo konkurenco. To, da me zdaj tudi sam vidi kot močno tekmovalko in me jemlje resno, mi res veliko pomeni.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
masterchef slovenija 2026 anna masieievska

Anna s popolno sladico v najboljšo peterico sezone

24ur.com Anna s popolno sladico v najboljšo peterico sezone
24ur.com Dragoceno Tanjino spoznanje: Zmore veliko več, kot si je upala verjeti
24ur.com Luka s prijazno gesto obupani Barbari dal krila
Zadovoljna.si Miša želi, da si jo zapomnite po tem (in ne, ni kuhanje)
24ur.com Tanji je zmaga vedno ušla za las, tokrat ji je uspelo
24ur.com Paris Hilton o svoji diagnozi ADHD: To je moje skrivno orožje
Zadovoljna.si Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Piko2
03. 11. 2026 15.03
Kaj ta Anna je slovenka?
Odgovori
+1
1 0
periot22
03. 11. 2026 14.12
Prava kuhinja!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022