V dveh tednih po uvrstitvi v najboljšo peterico si se dokazala z več vrhunskimi jedmi. Spomnimo se božičnega debla za čisto desetko in prefinjenega žafranovega trisa. Tudi tradicionalni slovenski zajtrk si spremenila v elegantno restavracijsko sladico, a je tebe in Tadeja Oblaka prekosil Dominik Gajšek. Kako veliko presenečenje je bila njegova sladka zmaga?

Ko naju je s Tadejem v sladkem izzivu premagal Dominik, sem po eni strani razumela, da naju kmalu čaka izločitveni dvoboj. Po drugi strani pa sem bila prijetno presenečena, da je Dominiku uspelo pripraviti tako dobro sladico. Vidim, da razmišlja drugače, da se veliko uči in da se je njegovo eksperimentiranje končno obrestovalo.

Anna Masieievska FOTO: POP TV

Bilo ti je zelo težko, ker sta morala s Tadejem v izločitveni dvoboj. Videli smo celo solze, ker si si želela priti z njim do finala. Kdaj sta se tako zelo povezala?

Že od začetka sem nekatere sotekmovalce videla kot finaliste. Ko nas je ostalo še šest, sem tudi sama počasi začela razmišljati: 'Kaj pa, če pridem do finala?' Brez dvoma sem tudi Tadeja videla kot finalista, zato sem si seveda želela, da bi bila prav z njim v finalu.

Na zadnjem kuhanju sta morala pripraviti dve restavracijski jedi. Bila si zelo drzna in razlika med vama je bila majhna. Imela si občutek, da je bil Tadej boljši in tako je tudi bilo. Kako je bilo spremljati njegovo iskreno veselje ob uvrstitvi v polfinale?

Iskreno povedano, bila sem zelo vesela, da se je Tadej uvrstil v polfinale. Res si je to zaslužil. Vsak od nas bi si to zaslužil, saj se med najboljše štiri ne uvrstiš po naključju. Da je bilo to moje zadnje kuhanje, sem dojela šele takrat, ko sem se še zadnjič obrnila proti sodnikom.

Sama nisi mogla zadržati solz, a te je Mojmir Šiftar spomnil, da si stara 23 let. Vsi trije sodniki so bili ponosni nate, Luka je povedal, da si v tekmovanju uspela, česar se v tistem trenutku morda nisi zavedala. Kakšni so tvoji spomini na zadnje trenutke v MasterChef kuhinji in kako je bilo, ko so se za teboj zaprla njena vrata?

Ne bom lagala, težko mi je bilo. Po eni strani sem vedela, da je uvrstitev med najboljše štiri izjemen rezultat, še posebej zato, ker si na začetku nisem mogla niti predstavljati, da bom prišla tako daleč. Po drugi strani pa se na tej točki že vidiš, kako dviguješ pokal. Zato mi je bilo bistveno težje zapustiti MasterChef kuhinjo, kot bi mi jo bilo na začetku sezone. Vem tudi, da se, ko se ena vrata zaprejo, odprejo tri nova. Tako da sem si, ko so se za mano zaprla vrata MasterChef kuhinje, na nek način oddahnila, ker vem, da me najboljše še čaka.

Kam pa te je po snemanju zanesla pot in ali si sploh še v Sloveniji? Kot si povedala v oddaji, se je tvoj partner zaradi dela preselil v Dubaj ...

Po snemanju sem se preselila v Dubaj. Trenutno živim v obeh državah, saj mi Slovenija še vedno veliko pomeni in bi si res želela tudi tukaj nadaljevati svojo kulinarično pot.

V primeru zmage bi si plačala študij na Le Cordon Bleu v Parizu, a si to nameravala vseeno uresničiti. Ali je ta cilj že blizu ali ni več aktualen?

Če bi dvignila pokal, bi si takoj plačala študij v Parizu. Trenutno je moja želja po študiju na šoli Le Cordon Bleu še večja, tako da bom, če bom kdaj imela takšno možnost, takoj in brez dvoma spakirala stvari.

Luka je povedal, da profesionalni kulinarični svet išče takšne osebe, kot si ti. In res se na svoji spletni strani predstavljaš kot chef. Na družbenih omrežjih pridno objavljaš pripravo slanih in sladkih jedi. Kaj pravzaprav počneš in kdo uživa v tvojih mamljivih kreacijah?

Trenutno se razvijam ter pridobivam nova znanja in izkušnje. Ne bom še razkrila vsega, ampak nekaj sem si zamislila in upam, da bom tudi ta cilj čim prej dosegla. Moje kreacije še vedno najbolj ceni moj mož, česar sem zelo vesela. Tudi tisti, ki me spremljajo na družbenih omrežjih, lahko preizkusijo moje recepte. Skupaj z nasveti jih objavljam na svoji spletni strani.

icon-chevron-right 1 19 icon-chevron-right MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Zmagovalna jed Anne Masieievske POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Anna Masieievska osebni arhiv tekmovalke





































Sodelovanje v MasterChefu je bila tvoja otroška želja. Kaj bi za konec sporočila vsem, ki razmišljajo o prijavi v 13. sezono MasterChefa Slovenija?