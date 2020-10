Ano je bilo sram: Sabotirala sem samo sebe

Ana Potočnik je ponosna, ker je v šovu MasterChef Slovenija pokazala svoj slaščičarski talent, težko pa ji je bilo pri srcu, ker ni dala vsega od sebe in je padla na jedeh, ki jih v resnici zna pripraviti.

Za začetek, koliko sivih las si dobila na snemanju zadnje izločitvene oddaje? Na zadnjem snemanju sem dobila kar nekaj sivih las, saj sem imela slab dan in po resnici povedano, sploh ne vem, kaj sem delala. V drugem krogu, ko ste ti, Iza in Kaja Balentič pripravljale piščančjo omako, si bila v krču. Zakaj? Pri piščančji omaki sem bila v krču prav zaradi slabega dneva. Vse mi je šlo narobe.

Ko si morala razkosati piščanca, ti je šlo na jok. Povedala si, da tega ne maraš početi z živalmi. Piščanca se še nikoli nisem lotila razkosati, saj mi je to opravilo neprijetno. Surovega bi zelo težko razkosala. Želja tekmovalcev, ki so bili na balkonu, je bila, da ostane Iza. Kako je to vplivalo na tvojo zbranost in na tvoje kuhanje? To, da je večina tekmovalcev navijala za Izo, me sicer ni motilo, me je pa prizadelo, kot bi verjetno vsakega od njih. Že pred tem je Kaja Jurač povedala, da si ne zaslužiš mesta med najboljšimi sedmimi tekmovalci, Jerneja Trofenik Dimnik pa, da ti ni bilo nič jasno. Kako bi to komentirala? Jerneja ima prav. Tisti dan si preprosto nisem bila podobna, bila sem v stresu in imela sem totalni 'blackout', hvala bogu, da sem sploh kaj skuhala. Me pa zanima, kaj bi naredili na mojem mestu, če bi ju doletelo isto. Za Kajo Jurač imam pa samo en komentar: celoten šov se ‘šlepa’, tako da ji Žan vse pove z balkona in mislim, da je ona zadnja, ki lahko kaj takega izjavi, saj sem jaz za razliko od nje prišla tako daleč sama, brez Žanove pomoči. Mislim, da bi bilo bolje, če bi ta komentar zadržala zase. Iz MasterChefa te je na koncu odnesla slana jed, sodniki pa so ob tvojem slovesu pohvalili tvoj slaščičarski talent, kar je bila zate potrditev, da si na pravi poti. A slovo od pokala je bilo, če sodimo po tvojih solzah, kljub vsemu težko, drži? Zelo težko mi je bilo, saj nisem dala vsega od sebe, pa tudi sram me je, saj vse tri stvari znam skuhati. Odhod domov bi bil lažji, če bi ‘zafrknila’ nekaj, česar ne znam, tako sem pa sabotirala samo sebe. Ko sem pogledala epizodo, nisem mogla verjeti, kaj delam. Groza.

icon-expand Ponosna je, ker je v šovu pokazala svoj slaščičarski talent FOTO: POP TV

V kakšnem spominu boš obranila celotno izkušnjo in kako je ta vplivala nate? Izkušnjo bom ohranila v lepem spominu, saj sem v šov prišla pokazat slaščičarski talent, kar mi je uspelo in sem zelo ponosna nase. Kako so tvojo pot v šovu komentirali tvoji nadražji, med njimi tvoja posvojitelja? Mama in tata sta zelo ponosna name in na to, da sem zbrala pogum in se prijavila. Kakšne priložnosti so se ti odprle po koncu poti v MasterChefu? Po koncu poti v MasterChefu smo skupaj s Tanjo Pirc, Kajo Balentič in Kristino Jakopič ustvarile svojo znamko in priredile dogodek v Ruski dači, začela sem delati v novi restavraciji v Piranu, kjer sem šefica kuhinje. Začela sem snemati tudi svoj mini šov, v katerem kuham s sedanjimi in bivšimi MasterChef tekmovalci, postala pa sem tudi ambasadorka podjetja, ki pripravlja sladice. Kaj bi poleg odprtja lastne slaščičarne še pomenilo uresničitev tvojih sanj? Zaenkrat so moje edine sanje in tudi cilj moja slaščičarna. Kot si povedala, si zaposlena v restavraciji v Piranu. Videli smo fotografijo, na kateri si skupaj s sinom lastnika, ki je vodja strežbe. Bila bi zelo lep par, če to že nista, seveda. Ali je morda kdo drug ukradel tvoje srce? S sinom lastnika nisva par, sva pa postala dobra prijatelja, zaenkrat še nihče ni ukradel mojega srca.

Za pokal in 50.000 evrov nagrade se bori le še sedem tekmovalcev. Komu izmed njih pripisuješ največ možnosti za zmago? Največ možnosti za zmago ima Kaja Balentič, saj vem, da lahko zmaga, in bi ji to tudi privoščila. Sva dobri prijateljici in obe zagovarjava enako: pokal nazaj na obalo in naj letos zmaga ženska. Gremo, Kaja, do zmage, imaš to!