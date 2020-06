Anže Kuplenik nekdanjo učiteljico presenetil na poroki in ji pripravil večerjo

21-letni Anže Kuplenik , zmagovalec pete sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija , je z nami delil prav posebno zgodbo. V času, ko so začeli popuščati vladni ukrepi in so že bile dovoljene manjše poroke, je Dolenjec razveselil svojo nekdanjo učiteljico. Z možem se je namreč odločila za skromno večerjo na jadrnici brez svatov. A da je bila večerja bolj 'sladka', je nevesto presenetil Anže.

Sonja , nevesta, je Anžeta v osnovni šoli učila biologijo, kemijo, naravoslovje in gospodinjstvo. Povedal je, da je bila med učenci zelo priljubljena: "Čeprav smo z njo preživeli le eno šolsko leto, smo vzpostavili res dober odnos. Tudi kaj dobrega smo skupaj spekli in skuhali. Zanimivo je, da se od osnovne šole nisva nič videla."

"Ta zgodba je bila čisto naključje. Šlo je za zaključni projekt akademije za organizatorje porok, ki ga izvaja Infinity Events. Ena od soorganizatork pri tem projektu me je vprašala, ali bi bil pri tem pripravljen sodelovati, saj so nujno potrebovali kuharja. Zadeva se mi je zdela zanimiva. Skozi pogovor sva ugotovila, da je nevesto moja nekdanja učiteljica. To je bila zares samo pika na i, da sem sodelovanje potrdil. Dogovorili smo se še, da bo to za nevesto in ženina presenečenje," je za naš portal pojasnil Anže in dodal, da mu je pri pripravi večerje pomagala Jerneja Trofenik Dimnik , ki jo lahko spremljamo v letošnji sezoni MasterChefa.

Presenečenje, kot se šika

Tudi po fotografijah sodeč je razvidno, da je bila mladoporočenka navdušena, ko ga je videla. "Presenečenje je vrhunsko uspelo. Težko bi bilo bolje. Njena reakcija pove, da tega ni pričakovala. Sledili so vrisk navdušenja, smeh in veselje,"je povedal Anže in dodal, da sta si takoj skočila v objem,"še sam sem bil ganjen, ko vidiš, kako lahko nekomu tako močno polepšaš dan."

Večerja a la MasterChef Slovenija

Z Jernejo sta ji pripravila štirihodni meni. Kot je povedal, sta si z Jernejo razdelila pogostitev: "Prevzel sem slani del pogostitve, Jerneja pa sladki del."

Anže je pripravil hladno predjed – ravioli rdeče pese, polnjeni z zeliščno skuto in dimljenim lososom, zeleni drobljenec, pečena rdeča pesa in domača majoneza. Za toplo predjed je postregel ribji bisque, tortelin, polnjen s sardelami in rozinami, ter kapesanta. Za glavno jed pa je pripravil goveja lička v vinski omaki s konjakom, pommes duchesse, kremo rdeče pese in brokoli.

Jerneja je pripravila sladico – mandljev crumble z oljem vrtnice, vaniljev žličnik, meringa prah z liofiliziranimi jagodami in posušeni cvetovi vrtnice. Pripravila je tudi poročno torto z okusom vanilje in jagode ter sladki kotiček, ki so ga sestavljali čokoladni cupcakesi z malinovim polnilom, lešnikove lučke, kornetek tortice in krofki z bučnimi semeni, vaniljevo kremo, prelivom pistacije ter krofki z vaniljevo kremo s kokosom in pasijonkinim polnilom.