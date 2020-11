Anže Kuplenik izdal kuharsko knjigo: 'Bil sem na trnih'

Mladi kuharski mojster Anže Kuplenik, ki je slavil v peti sezoni šova MasterChef Slovenija, je izdal svojo prvo kuharsko knjigo Chef svoje kuh'ne. Knjiga je primerna za vsakogar, Anže pa nam je zaupal tudi svoj najljubši recept, ki ga najdemo v njej .

icon-expand Anže Kuplenik je po štirih mesecih trdega dela v roke dobil svojo prvo kuharsko knjigo. FOTO: Miki Pavlin

"Knjigo sem izdal včeraj, ves dan je bil stresen, bil sem na trnih, spletno trgovino smo urejali do zadnjega, res je šlo za nohte. Ko je zadeva izšla, nisem mogel verjeti. Ko sem se zavedel, da je projekt izpeljan in končan, kakor sem si želel, ter da so za mano štirje meseci dela, so me preplavila čustva. Kaj naj rečem–solze sreče (smeh)," je za 24ur.com veselo novico delil perspektivni kuhar Anže Kuplenik.

icon-expand Anže Kuplenik je navdušen nad receptom za 'zdravo skledo'. FOTO: Miki Pavlin

Kuharska knjiga je primerna tudi za čistega začetnika: "Izhajal sem iz tega, da so v receptih poznane sestavine in poznani postopki, ampak so jedi potem postavljene na moderni nivo. Vseeno ni nič tako zahtevno, da amaterski, domači kuhar tega ne bi znal narediti in pripraviti." Simpatični Anže nam je zaupal, kateri je njegov najljubši recept v knjigi: "Če moram reči na prvo žogo … V knjigi je poglavje 'Anžetov zdrav dan', v katerem so predstavljeni zdravi obroki. V njem najdete tudi recept 'Healthy Bowl' oziroma 'Zdrava skleda'. Jed je polna različnih, zdravih okusov. Lahko rečem, da je zadnji mesec to moj najljubši zajtrk in ga zagotovo jem štirikrat na teden–ne pretiravam (nasmeh). Ljudje jo zelo pohvalijo. Notri so tudi mesne kroglice in meni osebno se ta recept res zdi vrhunski." Najtežja stvar pri izdaji kuharske knjige pa je bilo najti pravi naslov zanjo. "To je bila najtežja stvar. Izbrati nekaj, kar bo posebno in bo izstopalo, je bilo zares težko. Želel sem tudi, da bi se ljudje z naslovom lahko poistovetili. Vsak kuhar, vsaka mama nekaj časa preživi za štedilnikom v kuhinji in se ima za chefa svoje kuhinje– od tod je prišla ideja za naslov kuharske knjige Chef svoje kuh'ne."

In po čem se Anžetova kuharska knjiga razlikuje od ostalih? "Zagotovo po tem, da je prva knjiga, ki je sploh izšla izpod rok MasterChefa, kajti kot sem seznanjen, ni nihče od tekmovalcev in zmagovalcev šova izdal svoje kuharske knjige (nasmeh). Sicer pa menim, da je mladostniška in da res predstavlja mene, klasiko in minimalizem, ampak vse skupaj sem želel dvigniti na nek višji, modernejši nivo. V knjigi je tudi veliko nasvetov, kako se tem jedem približati, vsako poglavje pa ima tudi kuharske misli. Mogoče se lahko kdo poistoveti z njimi–nekaj misli je tudi mojih. Med prvo karanteno je veliko ljudi začelo kuhati doma in lahko se zgodi, da se bodo tudi zdaj spravili za štedilnik, tako da jim bodo moji recepti v novi knjigi prišli še kako prav. "

icon-expand V knjigi najdete recepte, ki so primerni za začetnike. FOTO: Miki Pavlin

Zaradi korone pa je trenutno ob delo:"Kar se kuharskega dela tiče, trenutno bolj počivam, imam premor. Ravno bi moral začeti delati pri kuharskem mojstru Janezu Bratovžu v restavraciji JB, pa mi je zagodla korona. Upam, da ta situacija čim prej mine in da bom lahko znova nataknil predpasnik." Zmagovalec lanske sezone šova MasterChef Slovenijaje letos želel uresničiti še ene svoje sanje, in sicer se je želel vpisati na prestižno kuharsko šolo Le Cordon Bleu v Parizu. To željo je za zdaj dal na stranski tir, saj zaradi pandemije covida-19 razmere niso najboljše, zato ni želel tvegati in je raje ostal doma.