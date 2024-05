Anže Kuplenik: Po MasterChefu sem imel veliko kompleksov

V najnovejši Kuhni smo pred izziv 10. minutnega recepta postavili zmagovalca 5. sezone MasterChef Slovenija, Anžeta Kuplenika. Najmlajši zmagovalec kuharskega šova je povedal, kako se je pri 20. letih soočal s pritiskom laskavega naziva in kakšna samoizpraševanja so se mu pojavila nekaj mesecev po končanem snemanju. A nasmejani Dolenjec se ni predal. V kratkem času mu je uspelo postati vodja restavracije. Med pripovedovanjem o svojih izkušnjah po MasterChefu pa je pripravil slasten in zdrav zajtrk, kuhano ovseno kašo.