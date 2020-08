Anže Kuplenik želi srečo preizkusiti na prestižni kuharski šoli v Parizu

Perspektivni mladi kuhar Anže Kuplenik, ki je slavil v peti sezoni šova MasterChef Slovenija, se je odločil, da je čas, da gre po znanje v tujino. Sledil bo stopinjam slovenskih kuharskih mojstrov, ki so se šolali na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu v Parizu.

Zmagovalec lanske sezone šova MasterChef Slovenija, mladi Anže Kuplenik, sledi svojim sanjam. Odločil se je, da se bo podal v svet in se vpisal na prestižno kuharsko šolo Le Cordon Bleu v Parizu. "Zdi se mi, da moram iti v tujino po neko znanje. Glavni namen je, da čez pet ali šest let odprem svoj bistro in vem, da če želim to nekoč imeti, potrebujem še veliko količino znanja. Sicer mi ga je MasterChef Slovenija dal ogromno, ampak še nisem na takem nivoju, da bi znal sam voditi bistro. To je pomembna odločitev in se želim počutiti stoodstotno pripravljenega in želim imeti veliko znanja,"je povedal mladi Dolenjec, ki se je lani kot najmlajši kandidat podal v tekmovanje za kuharski pokal in premagal starejše tekmovalce.

icon-expand Anže Kuplenik se želi preizkusiti na šolanju v Parizu. FOTO: Nastja Kovačec

Dodal je še, da sicer ne misli ničesar slabega, ampak ker je v Sloveniji manjši trg, kuharski mojstri gledajo predvsem sami nase in določene kuharske skrivnosti ohranjajo zase. "To je smiselno, čez nekaj let sem lahko konkurenca, zato sem se odločil, da grem po znanje v Francijo."

Kuharski šov MasterChef Slovenija se na POP TV vrne že jeseni. Top 10 kuharjev se bo pomerilo za laskavi naziv in nagrado 50.000 evrov.

Enoletna šolnina na prestižni kuharski šoli za program slanih in sladkih jedi znaša kar 37 tisoč evrov, tega se Anže dobro zaveda, zato namerava ob šolanju opravljati tudi delo v restavraciji. "Šolnina in stroški so visoki. Zdaj delam na vseh pripravah, se dogovarjam za možnosti in precej težko bo najti že samo stanovanje, ki ne bo poceni. Poleg šolanja pa imam namen delati še v restavraciji, da bom prihranil denar za normalno življenje."Pred njim je še veliko načrtovanja in priprav, da bo lahko popolnoma potrdil, kdaj bo odpotoval. "Imel sem namen oditi v jeseni, mogoče bom imel kakšen mesec zamude."

Še vedno aktualni zmagovalec MasterChefa Slovenija študira na biotehniški fakulteti, naslednje leto pa si bo vzel absolventsko leto. "Imam še tri izpite, oktobra nameravam narediti praktični del diplome, ko se vrnem v Slovenijo, pa bom dokončal študij. Ker nimam nobenih drugih obveznosti, se mi zdi odlična priložnost. Zavedam pa se, da na potovanje vpliva veliko dejavnikov, zato upam, da bo šlo vse kot po maslu," je povedal Anže za naš portal in ob tem dejal, da je k sreči tečaj v angleščini, ker francoščine ne obvlada. "Poznam le nekaj besed, a tudi to bo izziv. Ne bom se učil le kuhati, ampak tudi govoriti nov jezik. V življenju se je treba znajti,"je povedal in priznal, da ima občasno tudi občutek strahu, a ga to ne ustavi.

