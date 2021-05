Anže uživa veliko priljubljenost med gledalci: Nisem si predstavljal, da bo to tak bum

Ko sem izvedel, da sem v skupini z Adamom, sem se zelo razveselil. Dva taka ‘odštekanca’, kot sva midva, bi morala nekaj zakuhati. In zato sva izbrala bikova jajca, takšna kot jih imava dokazano tudi sama. Pri samem kuhanju sva imela kar nekaj težav z idejami. Nisva točno vedela, kaj bova. In takrat sem ugotovil, da imava velike možnosti postati najslabša. Ampak še zmeraj pa imava JAJCA! To, da sta me Irena in Božo poslala v izločitveni dvoboj, je bilo logično, ker je Adam enkrat že rešil Ljubislava, in jima tega sploh ne zamerim.

Na prvi izločitveni dvoboj so te, kdo bi si mislil, pripeljala bikova jajca, ki sta jih pripravljala skupaj z Adamom. Vajina jed je bila najslabša, Ljubislav in Irena pa sta te poslala v izločitveni dvoboj. Kakšni so tvoji spomini na tisti nesrečni izziv?

Ljubislav v dvoboj ni želel poslati Adama, saj mu je ta enkrat odstopil mesto na balkonu, a ti je s težkim srcem izročil črn predpasnik. Kolikokrat se ti je kasneje opravičil za to, glede na to, kakšna dobričina je?

Natalija očitno nima težav s čustvi v tekmovanju, povedala je, da ji gre za znanje in zmago. A je potem, ko ste med zadnjim kuhanjem v parih neusmiljeno izločali sestavine, ugotavljala tudi, da ste vsi pripravljeni iti čez trupla. Ali je imela prav?

Natalija se je pokazala v svoji pravi luči. In s takimi ljudmi jaz nimam opravka, se jim izognem na široko, če le niso preblizu moje pesti. Čudno je, da se 15 različnih karakterjev razume, eden pa ne. Je res nekaj narobe, kajne? Ona je od prvega dne med nami mešala štrene in ji ni uspelo. Jaz dam vsakemu človeku priložnost, da se mi pokaže, njej sem jih dal več in vsako je zapravila. Vsi smo držali skupaj, si pomagali in bili povezani do zadnjega, edino ona je vedno taktizirala in igrala umazane igre, zato njena izjava ne drži!

Bi pa to res težko trdili za Adama, ki vam je ves čas nesebično pomagal. Večkrat je ponovil, da ne želi priti iz šova kot podgana, in to so gledalci vedno cenili. Kateri tekmovalci pa so se prikupili tebi, iz takšnih ali drugačnih razlogov?

Adam je zame človek na mestu, imava podoben karakter in sva se zelo ujela. Bruno, Žiga, Božo in Dušan so bili tisti, s katerimi sem največkrat padel v kakšno globoko debato in se z njimi zabaval. Irena je bila v tistem času moja Mati, večkrat sem jo objel in ji kakšno stvar zaupal. Dobro prijateljstvo sem razvil z vsakim posebej. Z Mašo in Katjo, pa se mi zdi, da še najbolj.