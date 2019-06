Anže v finale izgorel, Sanji je zlezel pod kožo

V velikem finalu se bosta nocoj pomerila študent Anže Kuplenik in gospodinja Sanja Sirk , ki sta se med tekmovanjem zelo povezala. Sanji je Anže zlezel pod kožo, njemu pa je bila tekmovalka kot druga mama. A, kot je povedal sam, v velikem finalu ni prostora za čustva, kajti v igri je laskavi naziv MasterChef Slovenije in 50.000 evrov.

Anže in Sanja sta si kot sin in mama

Zato se nam obeta napeta bitka med kuharico, ki je leta nabirala izkušnje v domači kuhinji, in mladeničem, ki v sebi čuti vse večjo strast do tega poklica. Kar bi Anžeta lahko oviralo na njegovi poti do zmage, je izgorelost, ki ga je dohitela v polfinalni oddaji, ko se je po kuhanju onesvestil. Sanja se po drugi strani v bitko podaja bolj spočita, saj si je že prejšnji teden zagotovila mesto v velikem finalu.

Nocoj bomo videli, ali bo šel pokal že petič na Primorsko ali bo Anže morda prekinil to tradicijo in s ponosom navdal svoje Dolenjce. Sanja v smehu: "Ti si kar misli, da boš zmagal, mali." Njene napovedi se bodo morda uresničile, kajti napovednik razkriva, da Anžetu ne bo šlo vse po načrtih. Le kaj ga bo vrglo iz tira in ali se bo ponovila njegova že tolikokrat videna zgodba, ko mu je le za las ušla zmaga v posameznih izzivih?

Radovednost pa v nas prebuja tudi izjava Luke Jezerška: "Tako tesno v finalu ni bilo še nikoli." Obeta se nam torej edinstven finalni obračun, ki bi ga bilo greh zamuditi. Začne se nocoj ob 21. uri na POP TV, najbolj neučakani pa si ga lahko ogledate že zdaj ekskluzivno na VOYO.

