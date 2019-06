Anžetu se je življenje povsem spremenilo, med ponudbami tudi ljubezenske

Zmagovalec pete sezone MasterChefa Slovenija, mladi Anže Kuplenik je zaradi pojavljanja v šovu deležen ogromno ponudb in povpraševanja. Presenečen in srečen je zaradi podpore gledalcev in številnih spodbudnih besed, ki so mu segle do srca. Izjemno ganjen je bil tudi zaradi besed svoje nasprotnice v velikem finalu, Sanje Sirk.

Kar te je najbolj mučilo med tekmovanjem, je bilo dejstvo, da si bil dober, celo odličen, a so ti zmage v posameznih izzivih le za las uhajale iz rok. Situacija se je torej obrnila v ravno pravem času, ko si v velikem finalu za las premagal Sanjo Sirk. Od kje si črpal vso to prepotrebno energijo, glede na to, da si se po polfinalni bitki onesvestil zaradi izgorelosti?



Za dogajanje v polfinalni oddaji mislim, da glavni krivec ni bila izgorelost, ampak dehidracija. V tistih dveh urah sem spil slabe 3 decilitre vode, po navadi pa sem spil tudi do 2 litra na kuhanje. V finalni oddaji se sicer nisem obremenjeval z dogajanjem iz polfinala. Niti ni bilo časa razmišljati za nazaj. S Sanjo sva imela vmes dva prosta dneva, tako da sva si nekoliko lahko odpočila. Sta pa adrenalin in želja po kuhanju v finalu pregnala vso utrujenost.

Anže je ob razglasitvi padel na kolena FOTO: POP TV



Ali bi se morali bati, da boš padel skupaj tudi tik pred razglasitvijo? Sanja je namreč opazila, da si bil bled in da si se tresel. Ne, tokrat se tega ni bilo bati. Sem bil pa res kar nekoliko v transu pred končnim dejanjem. Pred vstopom v studio sem se tresel 'kot šiba na vodi', kot da bi bil zunaj na minus 10 stopinj Celzija. Neverjetno res, česa takšnega nisem še nikoli občutil. Sanja je imela ob sebi družino, ki je navijala zanjo in si želela njene zmage, a je v trenutkih pred razglasitvijo v mislih zaželela zmago tebi, saj si jo po njenem mnenju bolj zaslužil. Ali se v njej skriva še večje srce, kot smo si gledalci sploh lahko predstavljali? Jaz se Sanji kar ne morem načuditi. Kje najde vse te besede, vso to energijo, srčnost in ljubezen? Vsa čast, res je neverjetna. Resnično me je tako presenetila, še bolj jo imam rad. Kar na jok mi gre, res brez besed sem. Sanja ti je bila kot druga mama, a v velikem finalu si imel ob sebi svojo mamo Joži, ki je točila solze sreče. Je bilo to eno najbolj čustvenih obdobij zate in za tvojo družino? V času snemanja oddaje ste izgubili ljubljeno članico, tvojo babico, ki je dejansko posredno zaslužna za tvoj uspeh, saj ti je predajala svoje neprecenljivo znanje in te navdihnila za kuhanje. Družina je zadnje dni dihala z mano, no, pa ne samo oni, tudi cimri, sošolci in prijatelji. Imel sem res veliko podporo in to mi je dalo še dodatno motivacijo. Mislim, da so vsi domači potočili kakšno solzo, saj je to res neverjeten uspeh. Bilo je veliko čustev pred finalom in po njem. Bil sem del neverjetne zgodbe, ki mi jo je uspelo zaključiti na najlepši možen način in na to smo vsi ponosni. Vem, da bi bila tudi babica zelo ponosna, da bi kar vriskala od veselja. Lepo bi jo bilo imeti poleg ob zmagoslavju.

Zaradi Sanjinih besed v finalu mu je šlo na jok FOTO: POP TV

Si morda imel babico v mislih tudi ob doseženi zmagi in kaj bi ona porekla na tvoj uspeh? Lahko rečem, da se je zgodilo veliko naključje. Babici je srce nehalo biti 7. marca, medtem ko smo s finalom zaključili 7. aprila. To mi je dalo veliko misliti, tudi zato je bila na ta dan z mano v mislih. Pa ne samo med finalnim kuhanjem, ampak tudi vsa kuhanja prej. Res je strašansko navijala in držala pesti, vem, da bi bila ponosna. Ali ste ti in tvoji najdražji potrebovali veliko časa, da ste dojeli, kaj ti je pravkar uspelo? Ja, mislim, da smo rabili kar kakšen teden, da smo vse dojeli. Veliko se je bilo za pogovoriti in premlevali smo trenutke v finalu. Zmaga je šla torej v roke najmlajšemu tekmovalcu v vseh sezonah in prvič na Dolenjsko. Kakšnih odzivov si bil deležen med šovom in še posebej po zmagi? Zagotovo je nekaj posebnega, da mi je uspelo zmagati pri 20 letih. Ogromno ljudi mi je reklo, da sem za svoja leta zelo zrel, odrasel, in da imam v glavi stvari razčiščene. Spodbudne besede so prihajale že tekom tekmovanja, toliko podpore, kot jo dobivam v teh dneh, pa je neverjetno, resnično sem presenečen in srečen. Zares mi je seglo do srca, hvala vsem! Na to, da je šla zmaga na Dolenjsko, pa smo lahko na to ponosni prav vsi.

Nekoč nekje bo v svojem bistroju kuhal za vas FOTO: POP TV

Karim Merdjadi je že v prvi oddaji povedal, da bi si zaradi svojih kuharskih spretnosti zaslužil več poljubov. So študentke ta njegov predlog vzele resno? Ponudb je kar nekaj (smeh), zaenkrat se jih otepam, saj to trenutno ni najpomembnejše. Vseskozi je bilo govora o tem, da si študent. Gledalce pa zagotovo zanima, kaj pravzaprav študiraš. Sem študent 2. letnika živilstva in prehrane, na biotehniški fakulteti v Ljubljani. Tvoja pot pa je že začrtana, vodila te bo strast do kuhanja. Kakšne sanje bi si želel uresničiti na tem področju? Rad bi vse prejeto znanje nadgradil in se izpopolnil. Toliko kot sem se naučil v tem kratkem času, dvomim, da se bom še kdaj. V prihodnosti želim graditi na sebi, pridobiti čim več izkušenj, ter kasneje odpreti kakšen bistro. Ampak počasi, star sem 20 let, saj izkušenj na področju vodenja še nimam dovolj.

Pred zadnjim izzivom v MasterChefu FOTO: POP TV

Kako pa od velikega finala naprej gledaš na delo slaščičarskega mojstra Karima Merdjadija? Njegova sladica vama je, kot je bilo videti, predstavljala največji izziv v finalu. Sladica je nekaj neverjetnega, bomba, poezija okusov. Pustil me je odprtih ust. To je sladica, ki mi je po okusih pisana na kožo. Res je strokovnjak na svojem področju. Kapo dol! Ekipa, ki skrbi za goste v bistroju BIneta Volčiča, bi te vzela na prakso. Te bomo morda videli tudi tam, glede na to, da bi želel izmed vseh treh sodnikov, kot si povedal v predstavitvenem intervjuju, kuhati prav z Binetom? Nad temi besedami sem bil zelo presenečen. Delati v takšnem kolektivu, s takšnimi mojstri bi bilo vrhunsko. Ponudbe se ne bi branil, pustimo se presenetiti. Če potegneva črto, kako je sodelovanje v šovu MasterChef Slovenija vplivalo na tvoje življenje? Stvari so se zelo spremenile. Ogromno ponudb in povpraševanja, seveda tudi prepoznavnost. Česa takega prej sploh nisem bil navajen, sprva mi je bilo nekoliko nerodno, a do zdaj sem se tega že nekako navadil.

Presenečen je zaradi pozitivnega odziva gledalcev, podpore in prepoznavnosti FOTO: POP TV