Aplavz za Roka Novaka, povsem je obrnil sodnika

OGLAS

Tarte Tatin in pogajanje za sestavine Tekmovalci obeh poraženih skupin so na individualnem izzivu pripravljali eno izmed ljubših jedi Karima Merdjadija, Tarte Tatin oziroma obrnjeno pito. Medtem ko je Karimov najljubši jabolčni, so ga morali sami pripraviti s sestavinami različnih barv, Blanka Erniša in Julija Bukvič z vijolično, Dana Ilić in Domen Beribak z zeleno, Amadeja Lube in Luka Pangos z rdečo, Martina Pušnik in Rok Novak pa z rumeno.

Tekmovalci, ki so se pomerili na individualnem izzivu. FOTO: POP TV icon-expand

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Pod vsakim 'mistery boxom' sta se skrivali dve sestavini naštetih barv in tekmovalci so se morali pogajati zanju. Luka si je priigral jagode, Amadeja papriko. Martina si je z žrebom priborila banane, Rok kolerabo. Dana in Domen sta se dogovorila v nekaj sekundah, tekmovalka je izbrala por, tekmovalec je bil zadovoljen s hruškami. Blanka si je z žrebom priborila slive, Juliji je na njeno veliko žalost ostala krvavica. Za kuhanje so imeli na voljo 70 minut, trgovina je bila ves čas odprta, na balkonu pa samo eno prosto mesto. Ustvarjanje Julija je krvavico odprla, vsebino pa zmešala s porom, karamelizirano čebulo, gorgonzolo, smetano in jajcem. Blanka je slive združila s suhimi slivami, cimetom, kardamomom, ingverjem, muškatnim oreščkom, džemom ter rumom. Sodnika sta bila mnenja, da ima Domen najlažjo nalogo s hruškami. Tekmovalec je želel presenetiti še z vaniljino omako z ingverjem, pimentom, kardamomom in cimetom. Tudi Martina je imela lahko sestavino, a sta se sodnika bala, da se bo zaradi majhnih koščkov banan njena pita razlezla. Amadejo je prav tako skrbelo, saj ni imela prave ideje, kako bi uporabila papriko. Dana je por kombinirala z balzamičnim kisom, rjavim sladkorjem, pomarančo, limono, pimentom in cimetom. Rok je navdih našel v jedi svoje stare tete in je kolerabo združil s cimetom, klinčki, konjakom in karamelo. Luka je pripravljal jagodno pito, ki jo je želel nadgraditi. V testo je dal timijan in limonino lupinico, poleg je pripravljal espumo oziroma penico iz fete.

Kos obrnjene pite s krvavico, s katero je Julija Bukvič navdušila sodnika. FOTO: POP TV icon-expand

Trenutek resnice Čas se je iztekel in tekmovalci so morali obrniti vsak svojo pito in jo prinesti pred sodnika. Amadeja ni bila zadovoljna s svojim izdelkom, a je bil okus pite dober. Mojmir je opozoril na nekaj tehničnih napak, kot sta denimo sesirjena smetana in razmerje med papriko in testom. Julija je priznala, da je bil izziv težek, saj si s krvavico nista blizu, a je bila njena pita sočna in okusna. Karim je dodal, da je krvavica v njeni piti zablestela. Blankina pita je sodnikoma izredno lepo dišala in je bila tudi izredno okusna, žal pa ji je razpadla. Težava je bila v njeni karameli, ki se ni stopila. Martinina pita ni bila lepa, je pa bila okusna. Do izraza je prišla banana, testo je bilo drobljivo, a hrustljavo. Karim ji je svetoval, naj banane naslednjič nareže na večje kose, Mojmir pa, naj bo bolj drzna pri poigravanju z okusi. Domen je pred sodnika stopil samozavesten, saj se mu je njegova pita v primerjavi z drugimi zdela lepa, a se Karim ni strinjal in je opozoril na nekaj napak. Mojmir je ocenil, da si je tekmovalec znova zadal preveč, espuma se mu ni zdela potrebna. Danina porova pita je bila videti preveč pečena, a si je tekmovalka po okušanju lahko oddahnila. Pita je bila intenzivnih okusov, v katerih sta sodnika uživala.

Zmagovalna obrnjena pita s kolerabo Roka Novaka FOTO: POP TV icon-expand

Rok obrne sodnika Rokova pita z rumeno kolerabo in zabaione omako je kljub zahtevnosti navdušila. Mojmir je povedal, da se v pravilni pripravi odraža poznavanje te sestavine. Karim je dodal: "Imamo jedi s kolerabo, pa imamo jed, ki bi jo lahko jedel trikrat na teden za posladek. Brez problema. Pa veš, zakaj trikrat na teden? Zato ker če bi jo sedemkrat, bi bil širši kot daljši." Rok si je zaslužil velik aplavz, vse skupaj pa ga je zelo ganilo. Luka s svojo jagodno pito ni izpolnil pričakovanj sodnikov. Sodnika nista okušala timijana, sta pa okušala jagode in espumo. Mojmirja so zmotile tudi narezane jagode, bolje bi bilo, če bi uporabil cele. Pita ga ni navdušila z videzom, okusi pa so bili prazni. Sodnika sta potrebovala nekaj trenutkov za posvet, na koncu pa je Karim razglasil: "Tarte Tatin, ki naju je popolnoma obrnila in si zasluži balkon, si pripravil ti, Rok." Tekmovalec je dobil dodatno energijo za tekmovanje in preplavila so ga čustva. Ni mogel verjeti, da je premagal vse svoje sotekmovalce.