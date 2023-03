Barbara bo presenetila sodnike in iztirila sotekmovalce

Deset tekmovalcev se bo pomerilo na prvem individualnem izzivu. Ta bo na prvi pogled zabaven, v resnici pa zelo zahteven. Luka Jezeršek: "Vsi poznamo nakupovanje v družinskem krogu. Družina gre v trgovino, vzamemo eno košarico in vsak družinski član vanjo vrže en, dva izdelka. Danes boste vi takšna družina, ampak vsak izmed vas bo lahko v košarico dal samo en izdelek. In to bodo edine sestavine, ki bodo danes na voljo za kuhanje."