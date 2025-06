Barbara in Miša pred velikim finalom, kot ga še ni bilo

V MasterChef kuhinjo je vstopilo 19 ljubiteljskih kuharjev. Po vseh izzivih, tako skupinskih, v parih kot individualnih, sta se do velikega finala zasluženo prebili odlični kuharici Barbara Poljanec in Miša Koplova. Mojmir Šiftar: "Zdaj stojita na pragu največje bitke v tem tekmovanju." Karim Merdjadi: "Pred vama je izziv, Kakršnega še nismo doživeli." Veliki finale bo letos trajal kar dva dni in prvi dan bosta namenili samo pripravi. Karim: "Ker vaju drugi dan čaka največja preizkušnja vajine kuharske poti." Veliki finalistki bosta morali za prestižen naziv MasterChef, pokal in 50.000 evrov pripraviti kar desethodni meni.