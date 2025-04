Barbara je presenetila sodnike: Take te še nismo videli

Kulinarični divjak z dušo

Marko je za izziv izbral 'rižoto' iz gozda, v kateri namesto riža uporabi krompir. Tekmovalci so jed tudi tokrat pripravljali skupaj z gostom in po korakih. Karim Merdjadi : " Če vam bo na katerem koraku spodletelo, je vaš boj za imuniteto končan. "

Tekmovalci so dobili drugo priložnost, da osvojijo značko imunitete, ki jo lahko izkoristijo na kateremkoli izločitvenem testu. Prvo si je priboril Jure Kirbiš , zato je tokratno bitko spremljal z balkona. Po Urošu Štefelinu pa je v MasterChef kuhinjo prišel že drugi chef z Michelinovo zvezdico, Marko Pavčnik . Luka Jezeršek : " Njemu pravijo kulinarični divjak in to z dušo. " Divjak zato, ker v svoje jedi vključuje divjo hrano s travnika in gozda ter divjačino. Marko je iskreno povedal, da je Michelinova zvezdica nagrada za ego, da pa so na prvem mestu še vedno gostje njegove restavracije.

Miša in Barbara se borita do konca

Za začetek so morali pripraviti sestavine točno tako, kot na Markovi postaji, na voljo so imeli 15 minut. Matic Maček in Miša Koplova sta bila zelo hitra in sta bila zadovoljna, Anamarija Truden je pozabila na jurčke, zato ni mogla nadaljevati. Enaka usoda je doletela Dana Proharta, medtem ko je Martina Trgovec pozabila na srno. Davida Pogorevc Hafner pa sestavin ni uspela dati v posodice.

Poleg Miše in Matica so lahko s kuhanjem začeli Pia Pajnič, Barbara Poljanec, Natalija Sebanc in Barbara Ribič. Na presenečenje Mojmirja Šiftarja je uspelo tudi Tadeju Ladineku, ki je bil ponosen nase. Kuhanje se je začelo s pripravo srninega karpača. Po koncu prvega koraka si je Marko ogledal kuharske postaje in nadaljevati nista mogla Tadej in Barbara Poljanec.

V naslednjem koraku so pripravili osnovo, ki so jo obogatili z olupki krompirja, smrekovih vejic, lišajev, bukovih listov in suhih jurčkov. Marko je zahteval pravilno pripravljeno šalotko in krompir, ki so ga narezali v velikosti riževih zrn. Marko: "Pri tej vrlini, kako režete, je razlika med MasterChefom in domačim kuharjem. Tukaj se vidi, kako obvladate nož." V nadaljevanju so lahko poskusili Markovo osnovo, sledil je nov obhod, po katerem sta lahko z zadnjim korakom nadaljevali samo Miša in Barbara Ribič.

V zadnjem koraku so popražili šalotko in na njej še krompir, iz katerega so z dolivanjem osnove pripravili 'rižoto'. Lotili so se tudi priprave tatarca iz ostankov mesa, iz katerega so oblikovali kroglico, jo povaljali v ostri moki, jajcu in krompirju ter jo ocvrli. Karim je stavil na Mišo, ki je po njegovih ocenah tehnično bolj spretna, lažje je sledila in ima več kulinaričnega znanja. Trojica je izziv zaključila s serviranjem pripravljenih komponent, poleg teh pa z jerebiko, popki borovega storža, čemaževimi cvetovi, kurjimi črevci oziroma navadno zvezdico in prahom zažgane smreke. Tekmovalki sta imeli na voljo še minuto, da sta dokončali krožnik.