Barbara ni marala kuhanja, zdaj se podaja v bitko za MasterChef pokal

Kuhati je začela, potem ko je njeno srce pred pravljičnimi sedmini leti ukradel profesionalni kuhar. Tako je začela osvajati kuharska znanja in veščine, brez katerih se ne bi mogla prijaviti v tekmovanje. Barbara: "Nikoli nisem bila rada v kuhinji. Pred 7-imi leti, ko sva se z možem kuharjem spoznala, mi je rekel, da me bo naučil kuhati in me prijavil v MasterChefa. 5 let sem se uspešno upirala, nato je nastopila karantena in sem zaradi službe edina ostala doma in treba je bilo skuhati kosilo. Zadnje dve leti sem preživela kar nekaj časa v kuhinji in se nato odločila, da se prijavim v MasterChefa. Mož mi seveda pomaga z nasveti, ampak kuham in ustvarjam pa sama." Tako je bila ena od poročnih iger na njuni poroki priprava in prezentacija sladice. Barbara: "Med seboj sva tekmovala, kdo bo naredil lepši krožnik."