Barbara po koncu poti v MasterChefu že odpira svojo slaščičarno

V tem tednu ste na izločitvenem testu kuhali z rebri. Povedala si, da to ni tvoj dan, in res se je tako tudi končalo. Tisto ni bil tvoj dan. Kako si se počutila, ko je prišel čas slovesa?

Amadeja Lube je ob tvojem odhodu jokala, povedala je, da brez tebe ne bo več enako. Kakšna je bila ta vajina vez?

Vsi mislijo, da sva se z Amadejo poznali že pred šovom, ampak v bistvu sva se spoznali, ko smo stopili v MasterChef kuhinjo. Takoj sva se povezali in od takrat sva res nerazdružljivi.

Povedala si, da ne ješ mesa. Bi to lahko bila prevelika ovira v nadaljevanju tekmovanja?

Že ob vstopu sem vedela, da to, da ne jem mesa, zna biti ovira zame, ampak sem si vseeno rekla, da grem poskusit.

Sodniki so ti ob slovesu povedali, da ne bodo pozabili tvojih sladkih jedi, praznične torte in piškota s Karimovo podobo. Koliko so ti pomenili ti komentarji?

Zagotovo sem res ponosna nase, da mi je uspelo v tem kratkem času pokazati, da so sladice moje življenje, in mi ti komentarji res ogromno pomenijo.

Na kateri svoj dosežek ali dosežke v tekmovanju pa si najbolj ponosna sama?

Najbolj sem ponosna na ekipno zmago in na to našo torto. Res nisem verjela, da znam biti taka vodja in skupino popeljati na balkon in seveda zraven še 'iz glave' v dveh urah narisati Karima (smeh).

Pričakovala si, da se boš v MasterChefu Slovenija veliko naučila o kulinariki in o sebi. Kaj bi lahko izpostavila glede prvega in drugega?

Dobila sem tisto, kar sem iskala. Naučila sem se ogromno o sebi, kaj zmorem in na čem moram morda še delati. Dobila sem tudi nekaj samozavesti, ampak to je zagotovo področje, na katerem moram še delati.